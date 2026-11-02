“Aarmy Gym empezó como un gimnasio boutique y pensamos mantenerlo así pero la demanda era muy fuerte”, contó Christopher Asurza, CEO de Aarmy Gym, a Gestión. La primera sede abrió en Miraflores y, en apenas tres meses, ya no tenía espacio para nuevos usuarios.

La compañía cerró 2025 con dos sedes, Miraflores y Magdalena, pero entre 2025 y lo que va de este año incorporó cuatro locales adicionales. Ahora busca consolidar ese crecimiento y utilizar el modelo de franquicias para continuar con las aperturas, primero en Perú y luego fuera del país.

La inversión detrás de cada nueva sede

La expansión de Aarmy Gym también implica definir cuánto capital requiere cada apertura y qué condiciones debe tener el local para justificar esa inversión. “Depende mucho del estado del local, la ubicación, pero más o menos estamos hablando de US$ 250,000 para un gimnasio pequeño”, explicó el ejecutivo.

La empresa ha destinado los recursos generados por la operación a financiar su propio crecimiento. El flujo se ha dirigido a nuevas sedes, personal y mejoras, lo que le permitió sostener parte de la expansión con recursos generados por el propio negocio.

Ese esquema también está llevando a la compañía a revisar las condiciones de sus contratos de alquiler. Aarmy busca acuerdos de hasta 10 años con los propietarios de los locales, para contar con un plazo suficiente que permita recuperar el capital destinado a la implementación.

Del crecimiento acelerado a los números en verde

El salto de dos a seis sedes también obligó a la compañía a fortalecer su estructura. Tras los primeros años de expansión, la operación recién alcanzó terreno positivo este año.

“Los primeros años que abrimos Aarmy estuvimos en rojo todos los meses, porque el crecimiento fue muy grande”, comentó el CEO. La compañía incorporó profesionales provenientes de cadenas grandes y viene reforzando sus áreas comerciales y de gestión para mejorar la rentabilidad del negocio.

Actualmente, el margen de utilidad se ubica entre 18% y 25%, según Asurza. El objetivo es ampliar ese margen a medida que la operación alcance una mayor escala. “Lo que queremos es que en algún momento lleguemos a tener un 30%, un 35% de utilidad”, afirmó.

El proceso de expansión también ha generado nuevos desafíos operativos. La compañía se encuentra en una reestructuración de sus áreas, debido a problemas de procesos comerciales, gestión de entrenadores y flujo de clientes que aparecieron con la velocidad de crecimiento.

Aarmy Gym pasó de nueve usuarios en su primera etapa a entre 2,900 y 3,500 clientes constantes en la actualidad. (Foto: Aarmy Gym)

Franquicias para acelerar las aperturas

La Molina representa el primer paso de Aarmy Gym hacia un modelo de expansión basado en franquicias. La compañía ya opera esa sede, la última en aperturar, bajo este esquema y busca que sea la fórmula para las siguientes aperturas.

“Lo ideal es utilizar el formato de franquicia para que podamos seguir creciendo”, mencionó Asurza. La idea es llevar //primero la marca a otras ciudades del Perú y posteriormente al extranjero.

Para 2027, la compañía tiene como meta sumar al menos tres sedes adicionales, aunque las aperturas dependerán de encontrar locales que se ajusten a sus condiciones. Este año, en cambio, el foco está puesto en consolidar los seis locales actuales. “Este año ya no deseamos hacer una sede adicional. Queremos consolidar todo lo que hemos ya terminado de hacer”, comentó.

LEA TAMBIÉN: Beneficio de brasileña Smart Fit sube hasta septiembre por más gimnasios y clientes

La expansión tampoco se limitará a Lima. Arequipa es una de las ciudades que la compañía identifica como oportunidad, mientras que en la capital tiene en la mira zonas como Barranco, La Aurora en Miraflores, La Planicie en La Molina y San Borja.

Un formato premium y el salto al extranjero

El modelo de Aarmy busca diferenciarse por el servicio. El ticket promedio por cliente se ubica actualmente entre S/ 2,000 y S/ 2,400, según Asurza.

La compañía sostiene que esa oferta busca justificar un posicionamiento distinto al de un gimnasio convencional. Para el ejecutivo, el precio está relacionado con la experiencia que recibe el usuario.

“El precio es muy relativo con respecto a cualquier tipo de rubro. Va a importar muchísimo qué es lo que estás dispuesto a ofrecer y qué sensación le vas a generar al cliente, qué experiencia, cómo se va a sentir ese cliente donde se encuentra”, detalló.

Aarmy también busca profundizar el conocimiento de sus clientes mediante tecnología. La empresa ya utiliza inteligencia artificial vinculada a sus sistemas y CRM y evalúa incorporar reconocimiento facial para que los entrenadores puedan acceder de manera inmediata a información del usuario.

“Todo lo que va ingresando a Aarmy se reinvierte. Todo el flujo que conseguimos hemos hecho varias sedes inmediatamente”, señala Christopher Asurza, CEO de Aarmy Gym.

La siguiente etapa está fuera del Perú. Así, evalúa ingresar a Estados Unidos y tiene a Florida como mercado de referencia. Este año sus ejecutivos viajarán para analizar las posibilidades de instalar un local.

“Este año estamos viajando a Florida y queremos ver de qué manera podemos llegar a poner un gimnasio en Estados Unidos”, adelantó Christopher. La compañía apunta a que esa expansión pueda concretarse en 2028.

El salto internacional se plantea mientras la compañía termina de ordenar el crecimiento alcanzado en Perú. La apuesta hacia adelante combina nuevas aperturas, franquicias y una eventual expansión internacional, después de que una marca que nació como un pequeño gimnasio boutique multiplicara su número de sedes en apenas tres años.