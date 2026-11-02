La cadena peruana Aarmy Gym contempla sumar más nuevas sedes en 2027, luego de cerrar este año con seis locales. (Foto: Aarmy Gym)
La cadena peruana Aarmy Gym contempla sumar más nuevas sedes en 2027, luego de cerrar este año con seis locales. (Foto: Aarmy Gym)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

Lo que comenzó en 2023 como un pequeño gimnasio para que sus propios fundadores pudieran entrenar y realizar sesiones de fotos terminó convirtiéndose en una cadena de seis sedes. Aarmy Gym pasó de nueve primeros usuarios a entre 2,900 y 3,500 clientes constantes, en un crecimiento que llevó a la compañía a replantear su estrategia y acelerar su expansión.

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