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Dax Canchari Reyes
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El vino no solo se está tomando distinto. También se está vendiendo distinto. Bodegas Viña Vieja está ampliando los espacios donde quiere encontrar consumidores, mientras prueba nuevas categorías y mira hacia ciudades fuera de los grandes mercados. Entre sus próximas apuestas hay una que rompe con la forma tradicional de entender el vino. ¿Qué mueve ahora a la vitivinícola?

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