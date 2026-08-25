El buen momento que atraviesa la venta de vehículos en Perú, con avances de dos dígitos en lo que va del año, viene generando el ingreso de nuevos operadores y el retorno de marcas que buscan aprovechar el dinamismo del mercado. Este es el caso de BAIC, que vuelve al país luego de un año y medio de ausencia, esta vez de la mano del Grupo Automotriz Magna. La marca de vehículos chinos había sido anteriormente importada por Gildemeister y, tras este periodo fuera del mercado peruano, inicia una nueva etapa bajo el respaldo del grupo empresarial de origen dominicano.

Humberto Almeyda, gerente general de Grupo Magna Perú, contó a Gestión que en estos primeros meses el grupo ha concentrado sus esfuerzos en poner en marcha la operación local y, principalmente, en desarrollar su red comercial de concesionarios.

Para el cierre del 2026, el grupo tiene previsto contar con 12 puntos de venta a nivel nacional, cifra que espera ampliar a 19 establecimientos durante el próximo año.

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De los 12 puntos previstos para este año, ocho estarán operativos para el lanzamiento oficial de BAIC. En detalle, seis serán establecimientos integrales, que incluirán las áreas de venta y postventa, mientras que los otros dos estarán ubicados en centros comerciales. Los dos primeros puntos de venta bajo este formato estarán ubicados en Mall Santa Anita y Mall Bellavista, mientras que Plaza Norte y Mall del Sur también forman parte del plan de expansión de BAIC.

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BAIC X35 y X55 forman parte del portafolio con el que la marca busca ganar volumen en Perú. Foto: BAIC

Las metas de BAIC en Perú

En materia comercial, para sus primeros 12 meses de operación, el Grupo Magna se ha trazado como meta colocar 3,000 unidades BAIC en el mercado peruano y alcanzar una participación aproximada de 1.5% .

La meta se incrementará progresivamente durante los siguientes dos años. Así, la dominicana proyecta vender 3,600 unidades BAIC en el segundo año y 4,200 en el tercero .

La marca 100% eléctrica de Grupo BAIC prepara su ingreso al mercado peruano hacia el cierre de 2026, inicialmente con tres modelos. Foto: BAIC

En paralelo con el despliegue de sus marcas, Grupo Magna espera que la operación peruana alcance rentabilidad progresivamente. El primer año estará marcado principalmente por la puesta en marcha de la operación, considerando que la comercialización de BAIC comenzará recién en agosto.