Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola e Inca Kola en Perú, registró un crecimiento de 24.4% en el volumen de ventas del mercado peruano durante el tercer trimestre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior. El resultado marcó un récord trimestral para la operación desde que la compañía adquirió Corporación Lindley, en 2015. Pero, además de los resultados, la mirada de la empresa está puesta en los próximos meses y en los posibles efectos de los eventos climáticos, como el Niño, en sus operaciones.

Durante la presentación de resultados del tercer trimestre, el CEO de Arca Continental, Arturo Gutiérrez, se refirió al Fenómeno de El Niño y mencionó tanto las oportunidades como los desafíos que pueden representar estos eventos para el negocio.

“Con respecto a El Niño, estos eventos meteorológicos tienen un impacto positivo en nuestro negocio, pero también presentan algunos desafíos. La ventaja de este fenómeno es que podemos anticipar algunas de las posibles interrupciones y activar medidas de mitigación para proteger nuestra infraestructura, nuestro personal y nuestra cadena de suministro en general, y así mantener la continuidad del negocio y los niveles de servicio hasta principios del próximo año”, respondió Gutiérrez durante el conference call.

En el reporte del tercer trimestre, la compañía indicó que viene preparándose de manera anticipada ante posibles impactos climáticos en Perú, aunque no menciona específicamente a El Niño. En el documento, Arca Continental mencionó el fortalecimiento de infraestructura y la implementación de medidas de contingencia para proteger los niveles de servicio, a las comunidades y la continuidad de sus operaciones.

Coca-Cola e Inca Kola impulsan el crecimiento en Perú

En cuanto a los resultados del mercado peruano, el reporte financiero de Arca Continental muestra que el volumen de ventas -sin considerar el negocio de garrafón (bidones de agua de 20 litros)- avanzó 24.4% en el tercer trimestre. En los primeros nueve meses de 2026, el crecimiento acumulado llegó a 16.4%. La compañía también reportó avances en sus canales: el tradicional creció 25.1% y el moderno, 28%.

Durante el conference call, Gutiérrez brindó cifras adicionales sobre el desempeño de algunas marcas y categorías en Perú. “Coca-Cola e Inca Kola crecieron 23.8% y 18.4%, respectivamente, mientras que nuestra plataforma de hidratación se expandió 37.7%. La categoría de bebidas energéticas tuvo un crecimiento de 33.4% durante el trimestre”, indicó el CEO.

Coca-Cola registró un crecimiento de 23.8% en el mercado peruano durante el tercer trimestre, según indicó Arturo Gutiérrez, CEO de Arca Continental, durante la presentación de resultados de la compañía. (Foto: Coca Cola / Arca Continental)

La compañía, detalló que las bebidas no carbonatadas crecieron 18.0% en Perú durante el trimestre, mientras que las colas avanzaron 23.6% y sabores, 20%. La empresa atribuyó el desempeño a una combinación de factores, entre ellos sus inversiones en equipos de frío, accesibilidad, cobertura y disponibilidad de productos.

Al explicar los factores detrás del resultado peruano, Gutiérrez comentó que el crecimiento estuvo favorecido por condiciones climáticas positivas, un mejor entorno de confianza del consumidor y las inversiones realizadas por la compañía, especialmente en equipos de refrigeración para bebidas. “Hemos venido incrementando nuestro alcance en ese mercado. Las provincias de Perú tienen una enorme oportunidad hacia adelante”, sostuvo.

El ejecutivo añadió que la oportunidad de crecimiento también se observa al comparar el tamaño de las operaciones peruana y mexicana. “Atendemos a la misma población en Perú que en México, y los volúmenes en México son más de tres veces los que tenemos en Perú. Eso da una idea del tamaño de la oportunidad”, afirmó Gutiérrez en referencia al potencial que todavía observa la compañía en el mercado peruano.

Cobertura de insumos y resultados regionales

Otro dato mencionado durante la presentación de resultados estuvo relacionado con los costos de producción. Jesús García, director de Capacidades Estratégicas y Planeamiento de Arca Continental, indicó que la compañía había asegurado el 90% de sus necesidades de azúcar en Perú a precios inferiores a los de 2025.

En el plano financiero, el reporte de segmentos consignó que Perú generó ingresos por 5,678 millones de pesos mexicanos (US$ 302.2 millones) en el tercer trimestre de 2026. Su utilidad operativa alcanzó los 739 millones de pesos mexicanos (US$ 39.3 millones), mientras que el flujo operativo fue de 1,098 millones de pesos mexicanos (US$ 58.4 millones), con un margen de 19.8%. En los primeros nueve meses del año, los ingresos sumaron 16,566 millones de pesos mexicanos (US$ 881.4 millones) y la utilidad operativa llegó a 2,597 millones de pesos mexicanos (US$ 138.2 millones).

A nivel consolidado, Arca Continental reportó un crecimiento de 4.6% en su volumen total durante el tercer trimestre y un avance de 5.9% en ventas netas. El EBITDA aumentó 6.2%, con un margen de 20.5%. Sin embargo, la utilidad neta del periodo retrocedió 4.8%, hasta los 5,100 millones de pesos mexicanos (US$ 271.4 millones), de acuerdo con los resultados presentados por la compañía.