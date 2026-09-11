En el marco de la Semana de Educación Vial, es clave saber cómo actuar ante un accidente de tránsito, hasta dónde alcanza la cobertura del SOAT y los derechos de los afectados.

Al 2025, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) registró 88,243 siniestros de tránsito, los que dejaron 55,329 personas lesionadas y 3,428 fallecidos.

“Todo ciudadano que sufre un accidente o cualquier testigo de un choque o un siniestro vial en pistas o carreteras puede corroborar sin costo alguno la vigencia del SOAT”, manifiesta Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).

El gremio de aseguradoras creó la plataforma www.dimequetienesseguro.com para que cualquier persona pueda verificar la vigencia del SOAT antes de abordar un vehículo terrestre. Solo deberá poner la placa para corroborar la información.

Pasos a seguir

Al respecto, María Fernanda Tejada, líder de Seguros Masivos de Vivir Seguros, señala que el primer paso es proteger la vida y solicitar atención médica en caso de que haya personas heridas. En caso de una emergencia médica, se puede solicitar asistencia al SAMU en la línea 106.

“La atención médica de emergencia no puede condicionarse a la presentación del SOAT ni a la identificación del vehículo involucrado. La prioridad es la atención de la víctima, mientras que los trámites relacionados con la cobertura del seguro pueden realizarse posteriormente”, comenta.

El siguiente paso es activar el SOAT. Una vez que se atendiera a las personas afectadas por el siniestro, debe reportarse a la compañía de seguros en la que se adquirió el seguro.

El conductor también debe permanecer en el lugar hasta la llegada de la Policía, proporcionar la información requerida y realizar la denuncia correspondiente. Si solo existen daños materiales, el vehículo puede ser trasladado a un lugar que no obstruya el tránsito.

¿Qué pasa si el responsable se da a la fuga? En caso de que el vehículo responsable no pueda ser identificado, las víctimas pueden acceder a las coberturas del Fondo de Compensación del SOAT, administrado por el MTC, que brinda protección en estos casos mediante la cobertura de gastos médicos, gastos de sepelio e indemnizaciones, según corresponda.

Tejada precisa que es recomendable conservar cualquier información sobre el vehículo involucrado: la placa, fotografías u otros datos, y realizar la denuncia correspondiente, ya que estos elementos pueden contribuir al esclarecimiento de los hechos, lo que favorecerá a respaldar los papeleos que se necesiten.

El SOAT es obligatorio y está destinado a proteger a las personas afectadas por accidentes de tránsito, tanto ocupantes como terceros. Foto: difusión

¿Cuáles son las coberturas del SOAT?

Añade que el SOAT está orientado a cubrir daños personales sufridos por las víctimas de un accidente de tránsito, lo que lo diferencia del seguro vehicular, que puede incluir coberturas por daños materiales al vehículo, responsabilidad civil y otros riesgos, según los términos de la póliza contratada.

Tejada precisa que el SOAT es obligatorio y busca proteger a las personas perjudicadas por los accidentes de tránsito, tanto a los ocupantes como a terceros.

Abarca el SOAT gastos médicos hasta por 5 UIT, la indemnización por invalidez permanente hasta por 4 UIT, la indemnización por fallecimiento es de 4 UIT, los gastos de sepelio hasta por 1 UIT y la cobertura por incapacidad temporal, conforme a los límites y condiciones establecidos en la normativa vigente.

“En un accidente, el desconocimiento puede generar más angustia. Saber a quién acudir, cómo solicitar atención médica y cuáles son los derechos de las víctimas permite actuar con mayor tranquilidad en un momento que ya es suficientemente difícil”, concluye.

Evitar estos errores

“Muchos conductores creen que basta con tener el SOAT o el Seguro Vehicular vigente para estar cubiertos ante cualquier eventualidad. La realidad es que existen conductas específicas que, al momento del siniestro, pueden invalidar la cobertura y dejar al conductor asumiendo por su cuenta gastos médicos, reparaciones e incluso indemnizaciones a terceros. Conocerlas es tan importante como conocer las reglas de tránsito”, señaló Marko Perochena, director de Automóviles de Mapfre Perú.

En ese sentido, compartió los cinco errores más comunes al volante que pueden dejar al conductor sin cobertura ante un choque: