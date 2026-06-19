Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Francisco Pantigoso
Francisco Pantigoso

En este podcast, revisa los alcances de la RTF 05315-4-2025, que examina la figura del “reexamen” en el procedimiento contencioso, bajo el artículo 127 del Código Tributario, señalando enfáticamente que el fisco no puede salirse del “asunto controvertido”, violando así la predictibilidad y el derecho de defensa del contribuyente.

Escuchemos este podcast para conocer los principales detalles de este tema, lo cual nos da elementos de defensa ante eventuales abusos del Fisco.

LEA TAMBIÉN: Factoring: importadores enfrentarían mayores costos, ¿qué dispone Sunat?

TE PUEDE INTERESAR

Tribunal Fiscal fija límites a la facultad de reexamen de la SUNAT

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.