En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, revisa los alcances de la RTF 05315-4-2025, que examina la figura del “reexamen” en el procedimiento contencioso, bajo el artículo 127 del Código Tributario, señalando enfáticamente que el fisco no puede salirse del “asunto controvertido”, violando así la predictibilidad y el derecho de defensa del contribuyente.
Escuchemos este podcast para conocer los principales detalles de este tema, lo cual nos da elementos de defensa ante eventuales abusos del Fisco.
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