La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó la ssupensión de los vuelos en el aeropuerto de Pisco debido a condiciones meteorológicas adversas.

“Desde las 14:00 horas de hoy se ha dispuesto el cierre temporal de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco, debido a fuertes vientos y reducida visibilidad, generada por el levantamiento de polvo”,informó através de un comunicado.

Explicó que la medida se adopta en cumplimiento de los protocolos de seguridad aeronáutica, afecta los vuelos de instrucción y de turismo que se realizan sobre las Lineas de Nasca.

Añadió que la suspensión de vuelos se mantendrá hasta que las adecuadas condiciones meteorológicas se restablezcan, y estas permitan que las aeronaves operen con seguridad.