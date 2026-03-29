El domingo 29 de marzo, un total de 11,561 postulantes participaronen el examen de admisión 2026 de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) en busca de alcanzar una de las 3,792 vacantes que ofrece dicha casa de estudios.

Del total de postulantes, 11,181 correspondieron al examen ordinario y 380 al examen extraordinario. La evaluación concluyó a las 13.00 horas del domingo 29 de marzo.

De acuerdo a lo señalado en su Prospecto de Admisión, los resultados se estarán publicando en las próximas 24 horas posteriores al examen, en su página web institucional https://www.unfv.edu.pe/, donde se debe colocar el número de DNI y código del postulante.

Como en los últimos años se registró una mayor participación femenina con 6,735 postulantes (58%) y 4,826 varones (42%);el rango deedad predominante fue de 15 a 20 años, con 10,151 jóvenes;y 6,460 provienen de colegios nacionales, 4,673 de particulares y 428 de parroquiales, detalló la Agencia Andina.

La carrera con mayor demanda fue Medicina, con 2,012 postulantes; seguida de psicología (887) y derecho (818). También destacaron arquitectura (491), ingeniería de sistemas (451), odontología (442), enfermería (418) e ingeniería industrial (402).

Una comitiva, liderada por la doctora Cristina Asunción Alzamora Rivero, rectora de la UNFV, supervisó en distintos locales el adecuado desarrolló la evaluación; acompañada por el doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, vicerrector de investigación y académico encargado.

El examen se desarrolló en nueve sedes de la universidad; ocho ubicadas en Lima Metropolitana: Cercado de Lima (3), Jesús María (1), Magdalena del Mar (1), Miraflores (1), Pueblo Libre (1) y El Agustino (1); y una en la región Callao.

Más de 11,500 postulantes participaron en la evaluación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. (Foto: Andina)

Los postulantes ingresaron a dichas sedes entre las 7:15 a.m. y las 8:45 a.m., portando únicamente su declaración jurada impresa con fotografía pegada, documento nacional de identidad o carné de extranjería, así como lápiz 2B, tajador y borrador.

Como parte de las medidas de seguridad, se restringió el ingreso a personas ajenas al proceso y a postulantes que portaran objetos no permitidos como bolsos, relojes, celulares u otros dispositivos, los cuales fueron retenidos en los accesos; además de cumplir normas de vestimenta, exigiendo ropa adecuada y sin elementos que pudieran vulnerar la transparencia del proceso.

El cumplimiento de dichas medidas estuvo garantizado por personal de la universidad en las puertas de ingreso; así como por una empresa de seguridad externa; con el apoyo de la División de Estafas de la Policía Nacional del Perú y fiscales de prevención del delito del Ministerio Público.