Comando Unificado de Pataz logró rescatar a mineros artesanales retenidos por mafias. Foto: MINDEF
Comando Unificado de Pataz logró rescatar a mineros artesanales retenidos por mafias. Foto: MINDEF
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Redacción Gestión
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, realizó un rescate en favor de 20 mineros artesanales secuestrados en la bocamina de Sanone.

Los ciudadanos se encontraban cautivos en el sector Pueblo Nuevo, en el distrito y provincia de Pataz, ubicado en La Libertad.

La operación Qatar comenzó a las 3:00 am luego de recibir información de inteligencia que alertaba sobre una incursión violenta de una agrupación criminal en dicho punto.

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Según reportes de autoridades, los criminales tomaron el control del

Pataz, punto crítico de la minería informal en el norte del Perú. Foto: MINDEF
Pataz, punto crítico de la minería informal en el norte del Perú. Foto: MINDEF

Al verse superados por la capacidad operativa de la fuerza militar, los delincuentes huyeron por los conductos internos de la mina.

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Los 20 mineros artesanales fueron evacuados. El Comando reportó que no hubo heridos ni pérdidas humanas.

, y desde hace meses, se ha desplegado a un grupo militar a fin de contener y erradicar a las mafias.

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