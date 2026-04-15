El Comando Operacional del Norte, mediante el Comando Unificado de Pataz, realizó un rescate en favor de 20 mineros artesanales secuestrados en la bocamina de Sanone.

Los ciudadanos se encontraban cautivos en el sector Pueblo Nuevo, en el distrito y provincia de Pataz, ubicado en La Libertad.

La operación Qatar comenzó a las 3:00 am luego de recibir información de inteligencia que alertaba sobre una incursión violenta de una agrupación criminal en dicho punto.

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Según reportes de autoridades, los criminales tomaron el control del yacimiento minero mediante disparos y actos de intimidación para adueñarse del área de extracción de este punto minero.

Pataz, punto crítico de la minería informal en el norte del Perú. Foto: MINDEF

Al verse superados por la capacidad operativa de la fuerza militar, los delincuentes huyeron por los conductos internos de la mina.

Los 20 mineros artesanales fueron evacuados. El Comando reportó que no hubo heridos ni pérdidas humanas.

Vale acotar que Pataz es uno de los puntos más críticos de la minería informal, y desde hace meses, se ha desplegado a un grupo militar a fin de contener y erradicar a las mafias.