Un camión que transportaba desmonte y materiales de construcción quedó atascado esta mañana debajo del puente ubicado en la intersección de la avenida Brasil con la avenida Pershing, en el distrito de Pueblo Libre, provocando una intensa congestión vehicular en la vía auxiliar de la avenida Brasil, en sentido de Lima hacia Magdalena del Mar.

La unidad, un camión de color azul con franjas amarillas, impactó contra el pórtico metálico de protección instalado antes de la estructura principal del puente.

Este sistema fue colocado por las autoridades precisamente para evitar que vehículos de gran altura dañen la infraestructura del paso elevado, debido a los reiterados incidentes registrados en la zona.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, el vehículo permanecía atascado desde aproximadamente las 4:00 de la madrugada. Si bien no llegó a bloquear completamente la circulación, sí afectó considerablemente el tránsito en la vía auxiliar de la avenida Brasil, generando largas filas de vehículos durante las primeras horas de la mañana.

Las autoridades recordaron que en este tramo existe una restricción para vehículos cuya altura exceda los 2.30 metros.

Restricción para vehículos de gran altura

Las autoridades recordaron que en este tramo existe una restricción para vehículos cuya altura exceda los 2.30 metros. La limitación se encuentra debidamente señalizada mediante letreros reflectantes instalados antes del puente, con el objetivo de advertir a los conductores sobre la altura máxima permitida.

Además del pórtico metálico de protección, los conductores cuentan con rutas alternativas para evitar atravesar el paso restringido cuando sus vehículos superan la altura autorizada.

Conductor reconoce que será sancionado

Durante declaraciones brindadas en el lugar, el conductor del camión, identificado como David, señaló que no advirtió la señalización que indicaba la restricción de altura.

“No he visto el letrero. Como vienes manejando, no se ve. Es pequeñito”, manifestó.

Sin embargo, al ser consultado sobre si conocía las dimensiones de su unidad, reconoció que deberá asumir las consecuencias de lo ocurrido. “Voy a recibir mi papeleta también”, indicó.

Según informó, la multa impuesta asciende a aproximadamente S/ 5,500 por los daños ocasionados a la infraestructura vial y por incumplir las disposiciones de tránsito vigentes.

“Es una lección, una experiencia”, agregó el conductor, quien permaneció en el lugar mientras se coordinaba la llegada de maquinaria especializada para liberar el vehículo.

Daños y congestión

El impacto afectó el pórtico de protección instalado antes del puente, estructura que nuevamente cumplió su función de evitar daños mayores al paso elevado principal.

El incidente generó una fuerte congestión vehicular durante varias horas en la avenida Brasil, especialmente en el sentido hacia Magdalena del Mar y en el acceso hacia la avenida La Marina, una de las rutas más transitadas de la capital.