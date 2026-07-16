"La movilidad eléctrica es una realidad en mercados como China y creemos que esa tendencia también llegará al Perú“, explicó a Gestión Dana Cunya, gerente comercial de Futur.

Actualmente, Futur comercializa siete modelos de motos eléctricas urbanas, con precios que van desde S/ 1,500 hasta S/ 5,000 y un ticket promedio cercano a S/ 3,000. Su portafolio incorpora baterías extraíbles que pueden recargarse en viviendas, oficinas o centros de trabajo, sin depender de infraestructura pública especializada.

Futur ampliará su portafolio de motos eléctricas de siete a doce modelos durante el segundo semestre.

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Marca china Yadea buscó una alianza con el grupo peruano

Antes de consolidar Futur, OB Corporation recibió el interés de Yadea, uno de los mayores fabricantes de motos eléctricas del mundo. La compañía china, que preparaba su ingreso al mercado peruano, buscaba un representante local con el que pudiera establecer una alianza comercial.

"Nos buscó porque estaban entrando al país y buscaban un representante para establecer una alianza comercial“, recordó Cunya.

Finalmente, el holding peruano decidió continuar con el desarrollo de una marca propia y competir con una propuesta enfocada en el mercado local. La estrategia de Futur combina precios más accesibles, diseño minimalista, servicio técnico propio y disponibilidad permanente de repuestos.

"Tenemos modelos con características similares que pueden comercializarse desde S/ 1,500, mientras que opciones comparables de Yadea bordean los S/ 2,000“, señaló.

La diferenciación también apunta al servicio posventa. Para la empresa, ofrecer soporte técnico y asegurar el abastecimiento de repuestos será clave para impulsar la adopción de las motos eléctricas en el país y ganar espacio frente a marcas internacionales.

Futur proyecta triplicar sus ingresos con la expansión de su negocio de motos eléctricas en Perú. (Foto: OB Corporation/composición)

Futur apunta a triplicar sus ingresos con expansión comercial

Tras iniciar operaciones a mediados de 2025, la marca de motos eléctricas Futur proyecta cerrar el 2026 con una facturación de S/ 10 millones. Para el 2027, la meta es triplicar esa cifra y alcanzar S/ 30 millones, impulsada por la apertura de nuevos puntos de venta y el fortalecimiento de su red comercial.

Actualmente, la marca opera dos tiendas, ubicadas en Plaza Norte y Miraflores, además de un centro logístico en Punta Hermosa que abastece sus operaciones.

“La empresa prepara nuevas aperturas en San Miguel, Lince, San Juan de Miraflores y La Molina para finales de 2026″, adelantó Cuya. “Para 2027, la compañía proyecta iniciar su expansión hacia provincias mediante una red de distribuidores autorizados.”

La expansión también contempla una estrategia omnicanal, debido a que sus vehículos se comercializan a través de Falabella, Ripley, Tiendas Efe, Coolbox y el Grupo InRetail, además de sus canales propios.

Alrededor del 90% de las ventas corresponde al canal B2C, mientras que el 10% restante proviene del segmento B2B. El holding peruano espera incrementar gradualmente la participación de este último conforme amplíe su red de distribuidores.

El mayor dinamismo de la demanda también se refleja en las importaciones. Futur pasó de recibir dos contenedores al mes en sus inicios a siete en la actualidad, con un promedio de 250 motos eléctricas por embarque.

La mayor demanda se registró durante el verano. Entre enero y abril, las ventas crecieron alrededor de 60%, impulsadas por una mayor movilidad urbana y las actividades recreativas. Impulsada por ese crecimiento, la empresa ampliará su portafolio durante el segundo semestre con la incorporación de cinco nuevos modelos.

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Dreizt se mantiene como el principal negocio del holding

Dreizt mantiene el liderazgo del holding tras vender 40,000 sillas gamer y expandir su canal digital.

Mientras acelera el crecimiento de Futur, OB Corporation continúa fortaleciendo a Dreizt, la marca con la que inició operaciones y que hoy representa alrededor del 40% de las actividades del holding.

Y es que en el último año, Dreizt comercializó cerca de 40,000 sillas gamer y registró un crecimiento de 350% en su canal digital. Asimismo, mantiene distribuidores oficiales en Huancayo, Trujillo y Chiclayo.

El ticket promedio pasó de S/ 500 a S/ 600, impulsado por una mayor participación de modelos de gama alta dentro de su portafolio. La oferta abarca desde opciones de entrada hasta versiones premium orientadas a usuarios que buscan mayores prestaciones ergonómicas.

La campaña navideña continúa siendo el principal impulso comercial de la marca, seguida por la temporada de regreso a clases, cuando aumenta la demanda de sillas, escritorios y accesorios para estudiantes y personas que trabajan o estudian desde casa.

"Las sillas gamer siguen siendo nuestro core de negocio“, afirmó Cunya.

No obstante, la empresa espera que Futur gane cada vez mayor participación dentro del holding. Hoy, la marca de motos eléctricas representa alrededor del 25% de las operaciones de OB Corporation, porcentaje que proyecta elevar hasta el 50% conforme avance su expansión comercial.