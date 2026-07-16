Futur busca ganar mercado en movilidad eléctrica con nuevas tiendas y más distribuidores. (Foto: OB Corporation)
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Dax Canchari Reyes
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Tras consolidarse con Dreizt en el mercado de las sillas gamer, el grupo peruano OB Corporation, especializado en la importación de productos de tecnología y gamer, acelera una nueva apuesta con Futur. Si bien la marca apenas cumple su primer año en el mercado, el holding peruano busca ganar terreno en una categoría que todavía tiene amplio potencial de crecimiento en el país y que espera convertir en uno de los principales motores de su negocio. ¿Cómo planea lograrlo?

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