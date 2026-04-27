Una intensa congestión vehicular se registra en el kilómetro 16 de la Panamericana Sur, en el distrito de Villa El Salvador, a causa de la volcadura de un camión frigorífico que transportaba jabas de pota, obligando a cerrar dos de los tres carriles de dicha vía en el sentido de sur a norte.

El accidente, ocurrido alrededor de las 4:00 a.m. a la altura del cruce con la avenida Mateo Pumacahua, causó que el tránsito se volviera lento y caótico debido a que los conductores solo podían desplazarse por un carril habilitado.

La situación se agravó conforme avanzaban las horas, afectando a quienes se dirigían hacia distritos del norte de Lima.

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De acuerdo con información preliminar, el conductor del camión furgón perdió el control de la unidad, que trasladaba productos hidrobiológicos con destino a Ventanilla.

El vehículo no solo se despistó, sino que terminó volcado en medio de la vía tras derrapar varios metros. Como consecuencia del impacto, dos llantas se desprendieron, lo que evidenciaría una posible falla mecánica.

Personal del Cuerpo General de Bomberos y agentes de tránsito acudieron al lugar para atender la emergencia. Los rescatistas tuvieron que romper el parabrisas de la cabina para liberar al conductor, quien fue evacuado a una clínica cercana por protocolo, pese a no presentar heridas de gravedad.

Las labores para retirar el camión se vieron complicadas debido a su posición sobre la vía. En un primer momento, los bomberos lograron orillarlo hacia la berma central, mientras se coordinaba la llegada de otra unidad para descargar la mercadería.

Las autoridades indicaron que recién tras el retiro total de las jabas de pota se podrá proceder con el levantamiento del vehículo siniestrado.

Representantes del área de mantenimiento vial de la Municipalidad de Lima señalaron que ya se ha contactado al propietario del camión, aunque la demora en el envío de apoyo logístico prolongó la congestión. Se estima que el tránsito continuará restringido por varias horas más.

En tanto, la Policía Nacional investiga las causas del accidente. La principal hipótesis apunta a una mala maniobra del conductor, aunque no se descarta una posible colisión previa o fallas en el sistema de las llantas, que habrían estado inestables.

Las autoridades exhortaron a los conductores a tomar precauciones y considerar rutas alternas, debido a la persistente congestión en este tramo de la Panamericana Sur.