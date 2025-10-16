El Pleno del Congreso de la República rechazó admitir a debate la moción de censura contra la Mesa Directiva presidida por José Jerí, quien actualmente es el encargado de la Presidencia de la República.

Con 63 votos en contra, 20 a favor y 4 abstenciones, el Legislativo dejó de lado la iniciativa presentada por el congresista Jaime Quito (Bancada Socialista).

El parlamentario de la Bancada Socialista sostuvo en el documento que la permanencia de la actual Mesa Directiva constituye un riesgo para la estabilidad democrática del país.

“Presentamos la moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso. El régimen continuista de Jerí y el pacto de la mayoría congresal no puede continuar ni un día más. Esta es la exigencia del pueblo”, indicó Quito.

La moción también fue firmada por sus colegas de bancada Pasión Dávila, Alfredo Pariona, Silvana Robles y otros miembros de la oposición como Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular.