El Pleno del Congreso rechazó la censura a la Mesa Directiva con 60 votos en contra. Foto: Antonio Melgarejo/ GEC.
, quien actualmente es el encargado de la Presidencia de la República.

Con 63 votos en contra, 20 a favor y 4 abstenciones, el Legislativo dejó de lado la iniciativa presentada por el congresista Jaime Quito (Bancada Socialista).

El parlamentario de la Bancada Socialista

“Presentamos la moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso. El régimen continuista de Jerí y el pacto de la mayoría congresal no puede continuar ni un día más. Esta es la exigencia del pueblo”, indicó Quito.

Pasión Dávila, Alfredo Pariona, Silvana Robles y otros miembros de la oposición como Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular.

El Pleno del Congreso rechazó esta propuesta con 60 votos en contra. Foto: GEC.

