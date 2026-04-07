Reniec atenderá hasta las 11:59 p.m. en 80 sedes este 7 de abril.| Foto: Andina
Reniec atenderá hasta las 11:59 p.m. en 80 sedes este 7 de abril.| Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, por el cierre del padrón de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Esta jornada extraordinaria tiene como objetivo que los ciudadanos actualicen los datos de su DNI,

En estas 80 agencias se ha ampliado el horario de atención, que irá desde las 7:45 a.m. hasta las 11:59 p.m. del mismo día.

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Sin embargo, no todas las oficinas tendrán el mismo horario. En Huamanga y Andahuaylas la atención solo se extenderá hasta las 9:59 p.m. En el caso de Puno, 10 agencias funcionarán hasta las 6:45 p.m., debido a variaciones operativas en esas sedes.

Cabe recordar que el 7 de abril es la fecha programada en el cronograma oficial para el cierre del padrón electoral a cargo del Reniec.

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El padrón se usará en las elecciones del 4 de octubre de 2026 y se elaborará en función de la información que los ciudadanos hayan registrado en su DNI.

Ante ello, la entidad invocó a la población a actualizar sus datos para prevenir problemas o contratiempos durante el proceso electoral. Quienes no cambien su dirección seguirán obligados a votar en el distrito que figura en su DNI.

La entidad habilitó a que 80 agencias a nivel nacional amplíen el horario de atención, que irá desde las 7:45 a.m. hasta las 11:59 p.m. (Foto: Omar Flores/@photo.gec)
La entidad habilitó a que 80 agencias a nivel nacional amplíen el horario de atención, que irá desde las 7:45 a.m. hasta las 11:59 p.m. (Foto: Omar Flores/@photo.gec)

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