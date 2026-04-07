El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) atenderá en 80 oficinas en todo el país este 7 de abril, con horario extendido hasta las 11:59 p.m., por el cierre del padrón de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Esta jornada extraordinaria tiene como objetivo que los ciudadanos actualicen los datos de su DNI, como dirección, foto y firma del titular del mencionado documento, antes de que se cierre y elabore de manera definitiva el padrón electoral.

En estas 80 agencias se ha ampliado el horario de atención, que irá desde las 7:45 a.m. hasta las 11:59 p.m. del mismo día.

Sin embargo, no todas las oficinas tendrán el mismo horario. En Huamanga y Andahuaylas la atención solo se extenderá hasta las 9:59 p.m. En el caso de Puno, 10 agencias funcionarán hasta las 6:45 p.m., debido a variaciones operativas en esas sedes. Todas las demás oficinas conservarán el horario máximo ampliado.

Cabe recordar que el 7 de abril es la fecha programada en el cronograma oficial para el cierre del padrón electoral a cargo del Reniec.

El padrón se usará en las elecciones del 4 de octubre de 2026 y se elaborará en función de la información que los ciudadanos hayan registrado en su DNI. Una vez cerrado, se revisará minuciosamente y luego se enviará al Jurado Nacional de Elecciones antes del 7 de mayo.

Ante ello, la entidad invocó a la población a actualizar sus datos para prevenir problemas o contratiempos durante el proceso electoral. Quienes no cambien su dirección seguirán obligados a votar en el distrito que figura en su DNI.