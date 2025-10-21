El fiscal Rafael Vela consideró que el Tribunal Constitucional (TC) está funcionando como una “cuarta instancia” del Poder Judicial, tras el fallo emitido a favor de Fuerza Popular.​

“El Tribunal Constitucional, lamentablemente debo decirlo, se está sustituyendo como parte del Poder Judicial, se está generando una especie de cuarta instancia, una suprainstancia de compartimientos que son absolutamente responsabilidad del Poder Judicial y es la primera vez que sucede”, indicó el fiscal a RPP TV.

Vela, aunque reconoció que el fallo del TC debe cumplirse, afirmó que están en su derecho de cuestionar los argumentos empleados en la sentencia y advirtió que el equipo legal de Susana Villarán podría usar esta resolución a su favor.

“Su abogada (de Villarán) ya lo planteó en el inicio del juicio oral. Ella ha dicho que claramente es el mismo caso de la señora Fujimori, es decir, que (la exalcaldesa) recibió dinero para la campaña de la no revocatoria y de la reelección siendo funcionaria”, precisó.

Finalmente, Vela indicó que la decisión del TC podría impactar otras investigaciones similares, incluyendo las de los partidos Renovación Popular, el Partido Aprista Peruano y la del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en las que también se investiga presuntos de aportes irregulares de las empresas como Odebrecht y OAS.

Cabe recordar que el fiscal José Domingo Pérez solicitó la suspensión del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, para analizar los efectos de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que archivó el Caso Cócteles de Keiko Fujimori.