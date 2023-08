Tal como ocurrió en el periodo anterior, Fuerza Popular es la bancada con más presidencias de comisiones. El partido que lidera Keiko Fujimori dirigirá los grupos de Constitución, Agraria, Relaciones Exteriores y Economía.

Es más, el último fin de semana la agrupación ya eligió a los legisladores que tendrán la misión de presidir estos grupos de trabajo, entre los que destacan la exvicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, y el exministro de Salud durante el gobierno de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga.

Sin embargo, como parte del acuerdo político que hay entre las agrupaciones que conforman la Mesa Directiva el fujimorismo tuvo que ceder la conducción de la comisión de Fiscalización a Perú Libre (PL).

Precisamente, la legisladora de dicha bancada, Kelly Portalatino, anunció que mañana elegirán al sucesor de Héctor Ventura en la presidencia del grupo de Fiscalización, así como a los legisladores que liderarán las otras comisiones que tienen a su cargo (Justicia y Vivienda).

¿Cuáles son las investigaciones que tendrá bajo su mando?

Una vez que PL asuma la conducción del grupo de Fiscalización, tendrá que continuar con algunas investigaciones que fueron iniciadas durante la gestión de Ventura o, en su defecto, dejarlas de lado. ¿Cuáles son?

Caso Sada Goray y Marka Group

En junio pasado, la comisión de Fiscalización aprobó solicitar al Pleno que le otorgue facultades para poder investigar, por un plazo de 120 días, las gestiones que habría realizado la empresaria Sada Goray, quien afronta 30 meses de prisión preventiva, en diversas instituciones del Estado, como el Fondo Mivivienda, SBN y Sunarp, para favorecer a su empresa Marka Group.

El nuevo titular del grupo de trabajo tendrá que llevar el pedido ante el Pleno y sustentarlo para su posterior aprobación.

Sin embargo, la comisión también citó a algunos involucrados en esta trama de corrupción. Por ejemplo, se presentaron el exfuncionario del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, el exsuperintendente de la SBN, William de la Vega, entre otros más.

Goray y el periodista, Mauricio Fernandini, quien también afronta prisión preventiva, fueron citados hasta en dos oportunidades, pero no acudieron al Parlamento.

Caso EsSalud y la citación a Alberto Otárola

Otro de los casos que tendrá que ver el nuevo titular de Fiscalización es el relacionado a EsSalud. El Ministerio Público abrió una investigación en contra del extitular de esta entidad, Arturo Orellana, por un presunto pago irregular de más de S/41 millones a la empresa Aiona Technology Corporation S.A.C.

Unas semanas después, el diario El Comercio accedió a unos chats de WhatsApp que, presuntamente demostrarían que el primer Alberto Otárola habría estado implicado en esta denuncia.

En las conversaciones sostenidas entre Orellana y el exministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, este último, además de exigir que se agilice el pago a la empresa, le habría dicho al primero: “Aurelio, llama para hacer tripartita con PCM (por el asunto)”.

Tras conocerse esta noticia, Otárola negó estar implicado en esta denuncia. En la misma línea, Orellana negó que haya existido algo irregular tras el pago que dinero que hizo EsSalud.

Sin embargo, desde la comisión pidieron citar con carácter de urgencia al premier a fin de que explique esta situación.

Financiamiento de campaña de Boluarte

En marzo pasado, la gestión de Ventura acordó iniciar actos de indagaciones previas respecto al financiamiento de la campaña electoral de la presidenta Dina Boluarte y del partido Perú Libre en los comicios del 2021.

Esto, tras las declaraciones ofrecidas por Maritza Sánchez, exasistenta de la campaña de Boluarte, y por el exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, quien admitió haber pagado pasajes, hospedaje, viáticos y alimentación de la entonces candidata a la vicepresidencia de la República y su equipo durante las elecciones anteriores; no obstante, dichos aportes no fueron declarados ante la ONPE.

Es más, el legislador de Fuerza Popular había adelantado que citarían a los funcionarios de los organismos electorales, como la ONPE y el JNE, a fin de que expliquen sobre la existencia de estos aportes.

La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos abrió investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal por estos hechos.

Los contratos obtenidos por la empresa de los hermanos Beltrán

En mayo pasado, el grupo de Fiscalización acordó iniciar una indagación preliminar respecto a los contratos presuntamente irregulares que habría obtenido la corporación Belcen, de los hermanos Cluteldo y Eduvigis Beltrán, con Qali Warma, pese a haber presentado documentos falsos.

De acuerdo a Cuarto Poder, la corporación Belcen tiene a la fecha dos contratos vigentes con Qali Warma, que bordean la suma de S/ 4′700,000.

A esto se suma la vinculación que existe entre ambos empresarios y Boluarte. De acuerdo al testimonio que dio la exasesora de la presidenta, Maritza Sánchez, el pasado 19 de mayo del 2021 estuvieron presentes en una cita la actual presidenta, su asistenta personal Marcela Saldarriaga y Eduvigis Beltrán.

Según contó, Saldarriaga, durante la cita, habría pedido S/150,000 a Eduvigis Beltrán para financiar el grupo musical de la campaña.

Eduvigis Beltrán también aparece en el registro de visitas que recibió Boluarte en el MIDIS. El ingreso corresponde al 9 de septiembre del 2021.

Nicanor Boluarte: sus visitas a ministerios y la reunión con prefectos, subprefectos y funcionarios del MIDIS

Otro de los temas que tiene en agenda el grupo de Fiscalización es la presunta influencia que ejercía el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, en algunos ministerios y sus reuniones con los prefectos y subprefectos.

En abril pasado se conoció que Nicanor Boluarte visitó los locales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), sin embargo, dichos ingresos no fueron registrados oficialmente.

El diario Perú 21 también denunció que la empresa del socio del hermano de la presidenta, Carlos Aquiño Gomero, contrató con el Ministerio de Defensa. La empresa Grupo Consultor Visión S.A.C. emitió hasta tres órdenes de servicio por montos que van desde los S/18,000 hasta los S/27,000.

En mayo pasado, la Unidad de Investigación del diario El Comercio reveló que Nicanor Boluarte coordina desde hace unos meses la organización del partido político Ciudadanos por el Perú, en el cual participan prefectos, subprefectos y funcionarios del MIDIS. Tras conocerse esta noticia, el Ministerio del Interior anunció que investigará esta denuncia.

Otro de los casos pendientes en el grupo de Fiscalización es el hundimiento del suelo en el distrito de Chancay (Huaral) y las irregularidades en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

¿Existe algún riesgo de que PL utilice la comisión para perseguir al Gobierno?

Tras conocerse que PL asumirá la presidencia de la comisión de Fiscalización, diversas voces en el Congreso advirtieron que existe un riesgo de que el partido fundado por Vladimir Cerrón utilice este grupo para hacer una suerte de “persecución” a Boluarte y sus ministros.

Al respecto, Portalatino dijo que su agrupación no se centrará exclusivamente en fiscalizar al Gobierno, tal como hizo Fuerza Popular en gestiones anteriores.

“Hay mucho por qué fiscalizar en las diferentes carteras del Estado, como Vivienda, Energía y Minas, Produce y, por supuesto, a los gobiernos regionales”, señaló a la prensa.

Sin embargo, adelantó que está dentro de los planes del partido citar a la presidenta por la denuncia que hizo la extitular de EsSalud, Rosa Gutiérrez, sobre el pedido del Gobierno para reasignar a un funcionario de la entidad que había cometido presuntos actos de corrupción.

“Por supuesto, ¿por qué no podríamos citar a la señora Dina Boluarte? Ha tenido que salir a aclarar porque no había retirado a Iván Pereyra (exgerente de EsSalud). Tiene que informar a la nación para que eso no vuelva a ocurrir y no pase desapercibido”, cuestionó.

Para el legislador de Fuerza Popular, César Revilla, está claro que su agrupación no se va a prestar para apoyar indagaciones que podrían parecer una persecución al actual Gobierno.

“Para investigaciones claras, en las que hay indicios de corrupción, lo apoyaremos, porque no somos ningún cogobierno, pero no nos vamos a prestar para apoyar esas investigaciones que no sean serias”, señaló a Gestión, tras precisar que harán entender a PL que “no serán dueños de la comisión de Fiscalización”.

En tanto, el vocero de APP, Eduardo Salhuana, dijo que no ve ningún riesgo en que PL asuma esta comisión. El legislador recordó que para que dicha agrupación de izquierda saque adelante las investigaciones que tienen en mente debe contar con una mayoría de votos, algo que en este momento no tienen.

“El tema realmente está en las votaciones, porque ellos podrán tener alguna iniciativa, pero si estas no corresponden a lo correcto, a lo que políticamente es viable hacer y está dentro del marco legal, los integrantes de la comisión harán pesar su mayoría. PL podrá influenciar, podrá poner en agenda sus iniciativas, pero la decisión la va a tomar el grupo. Entonces, creo que por ahí se va a poder neutralizar algo que pueda ser incorrecto”, apuntó a este diario.

Salhuana dijo esperar que Perú Libre elija a un congresista con “manejo, experiencia y serenidad” para dicho cargo.

