El Congreso de la República tiene un nuevo presidente para el periodo 2023-204. Se trata del legislador de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, quien reemplazará en el cargo a José Williams.

La “lista 1″, que además de Soto es conformada por Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Roselli Amuruz (Avanza País), obtuvo 77 votos en el Pleno.

Durante su juramentación en el cargo de segundo vicepresidente del Parlamento, Cerrón hizo alusión a la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Esto, a pesar de que los demás grupos que integran su lista se oponen a esa iniciativa.

“Por la memoria de Jaime Cerrón Palomino, por los quechuas, chancas y aimaras, y por la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, ¡sí juro!”, exclamó el legislador.

Al respecto, la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, aclaró que su grupo no renunciará jamás a la defensa de la Constitución Política del Perú, pese a los deseos de Cerrón.

“Hay muchos comentarios, muchas especulaciones que se han dado durante este tiempo. Lo cierto es que nosotros hemos tenido y tenemos una postura principista y la vamos a respetar. Nosotros no vamos a abdicar jamás a nuestra defensa de la Constitución, del capitulo económico, de la forma como se hacen las reformas o modificaciones constitucionales que no son las que planteaba en su momento Perú Libre a través de referéndums, haciendo una serie de artificios legales que no corresponden”, señaló a radio Exitosa.

En ese sentido, Juárez dijo que “no vamos a deponer ninguno de los principios con los que nos hemos mantenido y manejado durante todo este tiempo”.

Sobre la inclusión de Perú Libre en la lista, la legisladora sostuvo que no han realizado ninguna alianza con dicha agrupación, sino que se trata únicamente de una “conformación pragmática”.

“La composición de la mesa (se dio) simplemente con la finalidad de poder llegar a alcanzar los votos que se requieren para que la mesa no vaya a ir a las manos de ‘Los Niños’ o en manos de otros grupos que tienen otro tipo de intereses”, apuntó.

Finalmente, manifestó que lo importante es que “triunfó la democracia y la estabilidad que el país necesita”, en alusión a la victoria de la lista que encabeza Soto.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.