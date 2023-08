Continúa el enfrentamiento entre Fuerza Popular y Perú Libre por la posibilidad de una eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución Política del Perú.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, salió al frente y rechazó las declaraciones del fundador de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, quien anunció que su bancada presentará un proyecto de ley para impulsar una Asamblea Constituyente.

“La Asamblea Constituyente no solamente se puede medir por votos en el Congreso, hay que medir no del Parlamento oficial, sino del extraoficial que es el pueblo. Que se concientice un poco más y eso ha ido avanzando en los últimos años”, sostuvo Cerrón en una actividad en el Congreso.

En respuesta, Fujimori le pidió al mandamás de Perú Libre “que se ubique”.

“A propósito de eso, justo ha estado Vladimir Cerrón en el Congreso de la República, promoviendo un proyecto de ley buscando la Asamblea Constituyente. Desde acá y con toda la bancada y los dirigentes del partido, le decimos al señor (Vladimir) Cerrón primero que se ubique”, indicó en un video publicado en las redes sociales.

La excandidata presidencial aseguró que la misión de su bancada es seguir en contra del populismo y la izquierda radical, por lo que estarán alertas ante cualquier intento de querer cambiar la Carta Magna.

“El hecho de que (Perú Libre) tenga un espacio en la Segunda Vicepresidencia no va a cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso y Fuerza Popular va a seguir defendiendo la Constitución de 1993, que este año cumple 30 años de vigencia. Le decimos no a la izquierda radical y sus intenciones de llevar al Perú al abismo, eso no lo vamos a permitir”, aseveró.

