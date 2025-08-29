La congresista Patricia Juárez, de la bancada de Fuerza Popular, indicó que el informe del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, en donde se le acusa de presuntamente haber infringido la neutralidad electoral, atenta contra derechos constitucionales de participación política para funcionarios públicos.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, la legisladora explicó que el cargo directivo lo tiene desde hace dos años y consideró que este informe es excesivamente restrictivo.

Mencionó que la ley exige militancia partidaria para ser congresista o gobernador regional.

“Lo que señala el Jurado Electoral Especial Lima Centro, de verdad, nos ha dejado atónitos a todos. (…) Es una verdadera barbaridad que atenta contra los derechos constitucionales”, indicó la congresista.

Recordemos que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 notificó a la congresista que presuntamente vulneró el principio de neutralidad electoral, tras haber sido nombrada como parte del comité directivo de Fuerza Popular.

Sobre designación de Juan José Santiváñez

La congresista Juárez indicó que el reciente nombramiento de Juan José Santiváñez en el Gabinete Ministerial ha sido “una sorpresa”, considerando que él fue censurado por el Congreso y que no debería regresar a ocupar un cargo similar. Sin embargo, aclaró que no existe ninguna norma que lo impida actualmente.

“Creo que es una persona de confianza de la presidenta Boluarte, creo que ella considera que él puede cumplir ciertos encargos que seguramente se los tiene asignados ya desde la cartera de justicia”, precisó.

Juárez indicó que se pudo haber considerado a otra persona para el cargo.

“Creo que no le interesa tampoco al Ejecutivo que esto signifique un mayor nivel de desaprobación. La desaprobación ha llegado a tal punto que ya creo que menos de lo que ya tienen, creo que no pueden tener”, puntualizó.