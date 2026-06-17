El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó este 17 de junio la incorporación de un nuevo integrante a LA Comisión de Gracias Presidenciales con lo que quedó completada la conformación de este órgano colegiado.

Mediante un comunicado oficial, la cartera indicó que la actualización responde al cumplimiento del marco normativo vigente, que establece que la comisión debe estar integrada por cinco miembros.

Según el sector, la medida permitirá garantizar la continuidad de las funciones del colegiado y fortalecer su capacidad operativa.

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Conformación oficial de la comisión

Con el nombramiento, Martín Antonio Salgado Arroyo se integra al equipo en reemplazo de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas. De esta manera, el colegiado queda conformado oficialmente por cinco autoridades.

#Comunicado 📄 | Sobre la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, el MINJUSDH informa lo siguiente: pic.twitter.com/HF9WxEtww2 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) June 17, 2026

La comisión está liderada por Magno Abraham García Chávarri, en calidad de presidente, a quien acompañan los comisionados Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Pablo Michael Huerta Canales y Martín Antonio Salgado Arroyo.

El grupo se completa con la participación de Carlos Antonio Bazo Ramírez, quien actúa como representante del Despacho Presidencial.