La congresistas Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial) se libró de una posible sanción por la presunta contratación de sus familiares en su despacho. El informe que recomendaba sancionarla por ello, en la Comisión de Ética no alcanzó los votos necesarios para su aprobación y volverá a ser sometido a votación en una próxima sesión.

El documento se había aprobado inicialmente con 4 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. No obstante, los congresistas Janet Rivas (Perú Libre) y Pasión Dávila (Bancada Socialista) cambiaron después su voto en contra por abstención.

El documento recomienda declarar fundada la denuncia por vulneración de principios éticos como honradez, veracidad, respeto, responsabilidad e integridad, así como diversas disposiciones del Código de Ética Parlamentaria. También propone al Pleno suspenderla por 120 días con descuento de haberes.

Lucinda Vásquez, es investigada por otro caso, como se recuerda fue captada en una fotografía recibiendo un corte de uñas por parte de uno de sus asesores, en pleno despacho.