Delia Espinoza cuestionó la legalidad del proceso disciplinario en su contra y aseguró que existen irregularidades sustanciales. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
La fiscal de la Nación, , llegó este jueves a la sede de la , entidad que evaluará el informe que recomienda su destitución del cargo. A su ingreso, denunció un supuesto “atropello” y reiteró que el proceso en su contra carece de debido procedimiento y está “plagado de falsedades”.

“Y el atropello es tal que ni siquiera por mi condición todavía de magistrada se me permite una cochera. Abajo tienen espacio más que suficiente, pero el maltrato es así y ya sabemos a qué se debe”, declaró a los medios de comunicación.

Espinoza cuestionó la legalidad del proceso disciplinario en su contra y aseguró que existen irregularidades sustanciales. Como argumento central, sostuvo que el 16 de junio —fecha en la que, según indicó, se le pretendió forzar a reponer en el cargo a la exfiscal de la Nación, — esta última se encontraba formalmente destituida en otro procedimiento administrativo disciplinario por la remoción indebida del fiscal Luis Felipe Zapata González.

“Ella estaba legalmente destituida. Después quisieron disimular suspendiéndola, pero hasta septiembre ha estado legalmente suspendida. Son razones por las cuales no podía asumir ni siquiera como fiscal suprema titular”, afirmó.

Respecto al informe elaborado por la presidenta de la JNJ, , que recomendaría su destitución por no haber iniciado el trámite para cumplir lo dispuesto por el órgano competente y por presuntas acciones irregulares -entre ellas una vigilia realizada en el Ministerio Público-, Espinoza rechazó dichas imputaciones.

“¿Qué vigilia es delito? ¿Qué vigilia que es un acto religioso de rezar y lo ha dirigido una hermana que es también personal del Ministerio Público? ¿Eso es delito? ¿Es falta?”, cuestionó.

Asimismo, con personas armadas, pese a que —según afirmó— existe un protocolo que prohíbe el ingreso de armas incluso al despacho de la Fiscalía de la Nación.

“Lo que pasa es que quisieron asaltar el Ministerio Público y eso todo el Perú lo sabe”, señaló.

La fiscal también sostuvo que el informe que será debatido y votado por el pleno de la . “Está plagado de falsedades. Ha recogido solamente lo que le conviene para armar de manera falaz todo lo que ahora vamos a demostrar”, manifestó.

