Alberto Jordán aspiró al Senado por Renovación Popular en las últimas elecciones generales 2026. Foto: Alberto Jordán.
Alberto Jordán aspiró al Senado por Renovación Popular en las últimas elecciones generales 2026. Foto: Alberto Jordán.
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Redacción Gestión
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El Gobierno designó como nuevo viceministro de Orden Interno a Alberto Jordán, quien se sumará a las labores

Su nombramiento se oficializó con la RS N° 221-2026-IN publicada en El Peruano, en la que se detalló también la renuncia de Juan Leonidas Olivera García al cargo.

Jordán Brignole ha ocupado cargos vinculados a la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana. Según El Comercio, fue gerente y asesor para las municipalidades de Comas, La Molina, La Victoria y Magdalena del Mar.

Además, colaboró como asesor en la Municipalidad de Lima hace poco.

Alberto Jordán fue designado este 12 de agosto como nuevo viceministro de Orden Interno por el Ejecutivo. Foto: archivo
Alberto Jordán fue designado este 12 de agosto como nuevo viceministro de Orden Interno por el Ejecutivo. Foto: archivo

También aspiró a un cargo político por voluntad popular, dado que fue candidato al Senado por Renovación Popular; y en 2021, al cargo de congresista por la región Ica en las filas de Alianza para el Progreso (APP).

Jordán es un férreo crítico a la falta de fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú, y está a favor de más filtros para evitar la presencia de malos efectivos.

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