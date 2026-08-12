El Gobierno designó como nuevo viceministro de Orden Interno a Alberto Jordán, quien se sumará a las labores del Ministerio del Interior comandado por César Astudillo.
Su nombramiento se oficializó con la RS N° 221-2026-IN publicada en El Peruano, en la que se detalló también la renuncia de Juan Leonidas Olivera García al cargo.
Jordán Brignole ha ocupado cargos vinculados a la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana. Según El Comercio, fue gerente y asesor para las municipalidades de Comas, La Molina, La Victoria y Magdalena del Mar.
Además, colaboró como asesor en la Municipalidad de Lima hace poco.
También aspiró a un cargo político por voluntad popular, dado que fue candidato al Senado por Renovación Popular; y en 2021, al cargo de congresista por la región Ica en las filas de Alianza para el Progreso (APP).
Jordán es un férreo crítico a la falta de fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú, y está a favor de más filtros para evitar la presencia de malos efectivos.