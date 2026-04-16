Fernando Rospigliosi sentenciado por difamación. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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, por el delito de difamación contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Según la jueza Norma Carbajal, el legislador de Fuerza Popular incurrió en un delito al tildar de “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” a Delia Espinoza, y estas no formaron parte de una crítica legítima, sino de un ataque direccionado.

De esa manera, dictó 9 años de prisión suspendida, aunque la pena quedará interrumpida por un año, . Además, deberá abonar una reparación civil de S/ 200,000.

LEA TAMBIÉN: Expresidentes del Congreso respaldan a Rospigliosi y alertan “criminalización” de sus opiniones
Fernando Rospigliosi critica fallo judicial, y asegura que la Constitución lo ampara. Foto: Congreso.
Fernando Rospigliosi critica fallo judicial, y asegura que la Constitución lo ampara. Foto: Congreso.

A través de X, Fernando Rospigliosi señaló que “la mafia caviar izquierdista” controla el Poder Judicial y quiere “callarlo de por vida”.

Además, reconoció que la sentencia es ilegal “porque, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, no lo pueden condenar por opinar”. Para ello, se necesita primero una denuncia constitucional.

Vale añadir que la Mesa Directiva del Congreso autorizó el financiamiento de ; y expresidente del Congreso, lo respaldan ante la “criminalización de sus opiniones”.

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