César De La Cruz, exasesor de la congresista de la bancada de Perú Libre, María Agüero, fue liberado tras haber sido detenido en España por una investigación fiscal por la presunta recolección ilícita de un porcentaje de los sueldos de los trabajadores del despacho de la legisladora, caso conocido como “Mochasueldos”.

El juez Abel Centeno Estrada, en una resolución emitida el 19 de septiembre, ordenó ampliar por seis meses el plazo de la investigación preparatoria contra De La Cruz Canales y Edson Flores Valencia, ambos exasesores de la congresista por este caso, según el acceso al que tuvo RPP.

En el documento se especifica que, en una audiencia virtual, De La Cruz informó a Centeno Estrada que, a pesar de que fue detenido en España tras alerta de Interpol, un juez dispuso su libertad provisional.

De La Cruz señaló que la investigación fiscal comenzó en junio o julio de 2024, y explicó que pese a estar bajo reserva, en agosto un reportaje televisivo lo vinculó en presuntos actos ilícitos junto a Edson Flores.

Además, declaró que recién en noviembre fue notificado formalmente de la investigación y que viajó al extranjero en octubre de 2024 por motivos personales. Señaló también que ejerció su derecho de resistencia a la detención y prisión preventiva por considerarlas arbitrarias.

El documento menciona que Edson Flores Valencia también recuperó su libertad, luego que una sala penal ordenó el cese de la prisión preventiva impuesta en el proceso penal.

El juez Abel Centeno resolvió, tras escuchar a las partes, ampliar por seis meses la investigación preparatoria, acatando parcialmente el pedido de la Fiscalía, la cual solicitó inicialmente ocho meses de prórroga.

Asimismo, exhortó a la Fiscalía a ejecutar los actos de investigación pendientes dentro de los plazos estrictamente necesarios y con mayor celeridad.

Recordemos que el Ministerio Público acusó a Edson Flores Valencia y César De La Cruz Canales de presuntamente haber recolectado inicialmente el dinero recortado de los sueldos de 12 trabajadores del despacho de la congresista María Agüero.

En noviembre de 2024, durante un operativo, se allanó la casa y oficinas de la legisladora, también investigada por presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

Según la Fiscalía, Agüero habría abusado de su cargo desde junio de 2022 hasta mayo de 2023, donde presuntamente obligó a los trabajadores de su despacho a entregar parte de sus sueldos mensuales.