Exasesor de congresista María Agüero, investigado por caso “Mochasueldos”, fue liberado. (Foto: Congreso)
Exasesor de congresista María Agüero, investigado por caso “Mochasueldos”, fue liberado. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, exasesor de , fue liberado por una investigación fiscal por la presunta recolección ilícita de un porcentaje de los sueldos de los trabajadores del despacho de la legisladora,

El juez Abel Centeno Estrada, en una resolución emitida el 19 de septiembre, ordenó ampliar por seis meses el plazo de la investigación preparatoria contra y Edson Flores Valencia, ambos exasesores de la congresista por este caso, según el acceso al que tuvo RPP.

En el documento se especifica que, en una audiencia virtual, informó a Centeno Estrada que, a pesar de que fue detenido en España tras alerta de Interpol, un juez dispuso su libertad provisional.

LEA TAMBIÉN: María Agüero: Ética aprueba investigar a congresista por recorte de sueldo a trabajadores

señaló que la investigación fiscal comenzó en junio o julio de 2024, y explicó que pese a estar bajo reserva, en agosto un reportaje televisivo lo vinculó en presuntos actos ilícitos junto a Edson Flores.

Además, declaró que recién en noviembre fue notificado formalmente de la investigación y que viajó al extranjero en octubre de 2024 por motivos personales. Señaló también que ejerció su derecho de resistencia a la detención y prisión preventiva por considerarlas arbitrarias.

LEA TAMBIÉN: Pleno del Congreso aprueba nueva escala remunerativa para trabajadores de Sunafil

El documento menciona que Edson Flores Valencia también recuperó su libertad, luego que una sala penal ordenó el cese de la prisión preventiva impuesta en el proceso penal.

El juez Abel Centeno resolvió, tras escuchar a las partes, ampliar por seis meses la , acatando parcialmente el pedido de la Fiscalía, la cual solicitó inicialmente ocho meses de prórroga.

LEA TAMBIÉN: Congreso: Comisión Especial evaluará reforma judicial la próxima semana

Asimismo, exhortó a la Fiscalía a ejecutar los actos de investigación pendientes dentro de los plazos estrictamente necesarios y con mayor celeridad.

Recordemos que el Ministerio Público acusó a Canales de presuntamente haber recolectado inicialmente el dinero recortado de los sueldos de 12 trabajadores del despacho de la congresista María Agüero.

LEA TAMBIÉN: Congreso: priorizarán pago de sentencias judiciales a personas con enfermedad avanzada

En noviembre de 2024, durante un operativo, , también investigada

Según la Fiscalía, habría abusado de su cargo desde junio de 2022 hasta mayo de 2023, donde

La Fiscalía acusa a Edson Flores Valencia y César De La Cruz Canales, exasesores de la congresistas María Agüero, de presuntamente haber recolectado dinero recortado de los sueldos de trabajadores del despacho de la legisladora. Fotos: Epensa / Giuliano Buiklece
La Fiscalía acusa a Edson Flores Valencia y César De La Cruz Canales, exasesores de la congresistas María Agüero, de presuntamente haber recolectado dinero recortado de los sueldos de trabajadores del despacho de la legisladora. Fotos: Epensa / Giuliano Buiklece

TE PUEDE INTERESAR

Pleno del Congreso aprueba nueva escala remunerativa para trabajadores de Sunafil
César Acuña vulneró neutralidad electoral, según deteminó JEE
Dina Boluarte anuncia medidas para combatir el crimen durante última sesión del Conasec

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.