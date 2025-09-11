Revelan que exasesor de María Agüero, investigado por caso “Mochasueldos”, se encuentra detenido en España. (Foto: Congreso)
Revelan que exasesor de María Agüero, investigado por caso “Mochasueldos”, se encuentra detenido en España. (Foto: Congreso)
Alexis de la Cruz, exasesor de la congresista del partido Perú Libre, quien es investigado por presuntamente del despacho de Agüero, se encuentra detenido en España, reveló la Oficina de de la

Según un oficio cursado por la entidad, la detención de De la Cruz ocurrió en territorio español el 19 de agosto de 2025.

Por otra parte, Interpol Lima informó que recibió comunicación oficial de Interpol Madrid sobre la detención provisional, con , del exasesor de la congresista, quien tenía orden de captura desde el 15 de noviembre de 2024 para cumplir prisión preventiva de 18 meses debido a la investigación en su contra por este caso.

presentó toda esta documentación al juez Abel Centeno Estrada, quien el 9 de septiembre pidió formalmente la extradición de De la Cruz a las autoridades del país europeo.

Tras ello, el juez Centeno Estrada envió el expediente del caso a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para el trámite correspondiente. También ordenó comunicar su decisión a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la .

Según la Fiscalía, tanto Edson Flores Valencia, exasesor de la , como De la Cruz eran los recolectores y receptores iniciales del dinero que presuntamente fueron recortados a 12 trabajadores del despacho de .

En noviembre de 2024 se allanaron la casa y oficinas de la , investigada por el presunto delito de concusión y enriquecimiento ilícito.

La investigación fiscal sostiene que , en su calidad , presuntamente abusó de su cargo para inducir u obligar a los trabajadores a entregar parte de su sueldo entre junio de 2022 y mayo de 2023.

