En el marco de las Elecciones Generales 2026, la denominada “ley seca” se aplicará desde las 08:00 a.m. del sábado 11 hasta las 08:00 a.m. del lunes 13 de abril en todo el país. La medida, orientada a garantizar el normal desarrollo de los comicios, incluye sanciones económicas y penales para quienes incumplan la disposición.

Durante el periodo establecido, quedará prohibida la comercialización de bebidas alcohólicas en cualquier tipo de establecimiento. Asimismo, los locales —o las áreas dentro de estos— dedicados exclusivamente a la venta de estos productos deberán permanecer cerrados.

La disposición forma parte del paquete de restricciones contempladas en el cronograma electoral elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones.

La prohibición forma parte de las medidas para garantizar el orden. (Foto: Freepik)

Este domingo 12 de abril, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al presidente o presidenta de la República, a los integrantes del Congreso bicameral y a los representantes del Parlamento Andino.

Sanciones establecidas en la ley

Quienes incumplan la norma se exponen a sanciones que incluyen multas superiores a los S/ 3,000, así como penas de hasta seis meses de prisión, de acuerdo con la legislación vigente.

La abogada especialista en derecho electoral y exsecretaria del JNE, Alexandra Marallano, explicó a Agencia Andina que estas infracciones están reguladas en la Ley Orgánica de Elecciones, la cual establece un régimen específico para conductas que vulneren las disposiciones del proceso electoral.

Fiscalizadores supervisarán el cumplimiento de la ley seca en todo el territorio nacional. (Foto: Freepik)

Fiscalización a nivel nacional

El control del cumplimiento de la “ley seca” estará a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, que desplegará fiscalizadores en todo el territorio nacional durante los días de restricción.

Estas acciones buscan asegurar el orden público y prevenir incidentes durante la jornada electoral, en línea con las medidas adoptadas para garantizar un proceso transparente y sin contratiempos.