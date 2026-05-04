El Congreso de la República inició un concurso público abreviado para remodelar el Complejo Deportivo Fernando León de Vivero, ubicado en la avenida Argentina en el cercado de Lima, instalación de uso exclusivo para el personal parlamentario y legisladores, a menos de tres meses de terminar su gestión.

Según reveló Cuarto Poder, el proyecto contempla cambios que incluyen la remoción de 170 butacas, desmonte de arcos metálicos para instalar nuevos arcos con tubos de acero y mallas de nylon blancas, cambio del techo de las tribunas, instalación de zapatas para distribuir el peso de las columnas, reemplazo del cableado, colocación de 489 kilos de acero de refuerzo, revestimiento de columnas y vigas, y reposición de 12 reflectores.

EL cambio más significativo se realizará en la cancha de fútbol, donde se retirará completamente el gramado artificial actual para instalar 782 metros cuadrados de nuevo césped sintético de uso deportivo con especificaciones de alta competencia.

LEA TAMBIÉN: Congreso da luz verde a proyecto para garantizar el descanso sentado de los trabajadores

El concurso no fija un precio base para la ejecución de la obra, por lo que serán los postores quienes, después de superar la evaluación técnica, presenten sus propuestas económicas.

“Es un método de concurso público que está ciertamente avalado, permitido por la ley de contrataciones. El que se haya decidido no dar a conocer la cuantía de contratación, le resta transparencia a este proceso de contratación. Y eso evidentemente me parece que es altamente sospechoso y debería rápidamente convocar la atención de la Contraloría General de la República”, señaló Iván Zárate, analista político.

Actualmente hay 63 proveedores registrados y el proceso aún no ha sido adjudicado. La ejecución está programada para completarse en solo 60 días, antes de que los congresistas dejen sus escaños.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Educación recibirá a la titular del Minedu por crisis de Pronabec

Respuesta del Congreso

Ante esto, el Congreso respondió mediante comunicado, donde informó que el concurso se desarrolla con total regularidad y en cumplimiento de la ley de contrataciones públicas.

Además, precisó que no se trata de una remodelación sino únicamente de mantenimiento, a pesar de los extensos cambios detallados en las bases del concurso.