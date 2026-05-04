Congreso impulsa renovación de su complejo deportivo a poco de terminar su gestión. Foto: Cuarto Poder/América TV
Congreso impulsa renovación de su complejo deportivo a poco de terminar su gestión. Foto: Cuarto Poder/América TV
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Redacción Gestión
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, instalación de uso exclusivo para el personal parlamentario y legisladores, a menos de tres meses de terminar su gestión.

Según reveló Cuarto Poder, , cambio del techo de las tribunas, instalación de zapatas para distribuir el peso de las columnas, reemplazo del cableado, colocación de 489 kilos de acero de refuerzo, revestimiento de columnas y vigas, y reposición de 12 reflectores.

de uso deportivo con especificaciones de alta competencia.

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El concurso no fija un precio base para la ejecución de la obra, por lo que serán los postores quienes, después de superar la evaluación técnica, presenten sus propuestas económicas.

“Es un método de concurso público que está ciertamente avalado, permitido por la ley de contrataciones. El que se haya decidido no dar a conocer la cuantía de contratación, le resta transparencia a este proceso de contratación. Y eso evidentemente me parece que es altamente sospechoso y debería rápidamente convocar la atención de la Contraloría General de la República”, señaló Iván Zárate, analista político.

Actualmente hay 63 proveedores registrados y el proceso aún no ha sido adjudicado.

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Respuesta del Congreso

Ante esto, el Congreso respondió mediante comunicado, donde informó que .

Además, precisó que no se trata de una remodelación sino únicamente de mantenimiento, a pesar de los extensos cambios detallados en las bases del concurso.

El Parlamento lanza concurso público abreviado para remodelar su complejo deportivo, en solo 60 días y antes de dejar el cargo, generando sospechas por falta de transparencia. Foto: Agencia Andina.
El Parlamento lanza concurso público abreviado para remodelar su complejo deportivo, en solo 60 días y antes de dejar el cargo, generando sospechas por falta de transparencia. Foto: Agencia Andina.

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