La Dirección de Procedimiento Disciplinario, de la Oficina Central de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) dispuso apartar por un plazo de seis meses a Germán Juárez Atoche, en su actuacion como fiscal superior del distrito fiscal de Lima Centro.

Esta medida cautelar, se da en el marco de la investigación N°413-2026-ANC-MP-DGPA-DIP, iniciada al abogado Juárez Atoche, por su actuación como fiscal superior provisional de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por la manipulación de un expediente de colaboración eficaz, informó la ANC-MP.

Añadió que en el marco de la misma investigación, se dispuso tambien abrir procedimiento administrativo disciplinario a la abogada Mayra Karina Melgar Gómez en su actuación como fiscal provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por la presunta comisión de falta leve.

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“La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP), mantiene firme su compromiso con la transparencia, la ética y el fortalecimiento del sistema de control disciplinario en el Ministerio Público; y garantiza a los investigados, el estricto respeto de las garantías del debido procedimiento”, apuntó.

La separación del cargo es parte de una investigación que el abogado Germán Juárez Atoche afronta por la supuesta manipulación de un expediente de colaboración eficaz. Foto: GEC / Joel Alonzo fiscal guerman juarez atoche, retato

Coordinación nacional contra el lavado de activos

Como se recuerda el 18 de junio pasado, el titular del Ministerio Público, Tomás Aladino Gálvez, dispuso dar por concluido el nombramiento de Juárez Atoche como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro.

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Con esta medida, también finalizó su designación en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y su rol como Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos.