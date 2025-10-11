Se pide al Tribunal Constitucional eliminar el ordenamiento jurídico de la ley de amnistía. Foto: difusión
Se pide al Tribunal Constitucional eliminar el ordenamiento jurídico de la ley de amnistía. Foto: difusión
Redacción Gestión
El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo contra

Según el TC, la demanda remitida tiene los requisitos exigidos por los artículos 97 y siguientes del Nuevo Código Procesal Constitucional.

“Corresponde emplazar al Congreso de la República para que se apersone al proceso y conteste la demanda en el plazo de 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución”, alegaron.

Esta demanda de la Defensoría fue presentada contra José Jerí —en su condición de presidente del Congreso— y contra el procurador Manuel Peña.

: conceder el perdón a miembros de las Fuerzas Armadas, PNP y funcionarios que se encuentren sin sentencia firme por casos vinculados a este causa.

No se justifica la denominada “amnistía humanitaria” en favor de personas mayores condenadas por los delitos derivados o generados por su lucha contra la subversión —razón por la que fue aprobada en el Congreso—.

