La Policía Nacional del Perú (PNP) puso en marcha el plan denominado Semana Santa Segura 2026, en donde se desplegará 5,800 efectivos en todo el país.

El general Humberto Alvarado informó que el operativo abarca Lima Metropolitana y los 12 mil kilómetros de la red vial a cargo de la Policía de Carreteras.

En las acciones, según lo establecido, participarán unidades especializadas como la División de Carreteras con 3500 efectivos, además de personal de investigación de accidentes y de robo de vehículos, quienes realizarán controles y labores de prevención.

La Policía recomendó a los conductores, ante la llegada de estas fechas, no manejar más de 6 horas seguidas, hacer pausas en viajes largos y revisar el estado mecánico, eléctrico y los implementos de seguridad del vehículo en caso se opte por viajar en el feriado largo.

Recordó que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes y pidió a los usuarios del transporte interprovincial vigilar que los choferes respeten velocidad y condiciones de manejo.

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La PNP advirtió que el cansancio es un factor principal en los accidentes de tránsito y que conducir tras consumir alcohol pone en grave riesgo la vida de las personas.

Según fuentes policiales, en 2024 hubo 7 fallecidos en este periodo y en 2025 fueron 4, por lo que se reiteró que la meta del operativo es garantizar viajes y retornos seguros en Semana Santa 2026.