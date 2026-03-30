Policía Nacional despliega más de 5 mil efectivos en todo el país por Semana Santa. Foto: Andina
Policía Nacional despliega más de 5 mil efectivos en todo el país por Semana Santa. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, en donde se desplegará 5,800 efectivos en todo el país.

El general Humberto Alvarado informó que

En las acciones, según lo establecido, participarán unidades especializadas como la División de Carreteras con 3500 efectivos, además de personal de investigación de accidentes y de robo de vehículos, quienes realizarán controles y labores de prevención.

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, eléctrico y los implementos de seguridad del vehículo en caso se opte por viajar en el feriado largo.

Recordó que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes y pidió a los usuarios del transporte interprovincial vigilar que los choferes respeten velocidad y condiciones de manejo.

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y que conducir tras consumir alcohol pone en grave riesgo la vida de las personas.

Según fuentes policiales, en 2024 hubo 7 fallecidos en este periodo y en 2025 fueron 4, por lo que se reiteró que la meta del operativo es garantizar viajes y retornos seguros en Semana Santa 2026.

Las unidades especializadas como la División de Carreteras, además de personal de investigación de accidentes y de robo de vehículos, realizarán operativos durante la Semana Santa 2026. Foto: Andina
Las unidades especializadas como la División de Carreteras, además de personal de investigación de accidentes y de robo de vehículos, realizarán operativos durante la Semana Santa 2026. Foto: Andina

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