PJ ordena que Elizabeth Peralta afronte investigación bajo libertad restringida. Foto: GEC.
por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo en perjuicio del Estado.

La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Checkley, quien decidió cambiar la medida tras revisar el mandato de prisión preventiva de 18 meses dictada contra Peralta en diciembre del año 2024.

Tras esta decisión, , donde se encuentra recluida.

Sin embargo, la medida puede ser revocada si incumple estas condiciones, según lo establecido en el Código Procesal Penal.

Cabe recordar que la Fiscalía investiga la presunta participación del exconductor de televisión, Andrés Hurtado, en el pago de una supuesta coima que habría entregado el empresario Javier Miu Leí para que , entre otros dos hechos adicionales.

La fiscal suspendida abandonará pronto el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra recluida por un mandato de prisión preventiva. Foto: Andina
