El Poder Judicial (PJ) ordenó que la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta continúe su investigación bajo libertad restringida por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo en perjuicio del Estado.

La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Checkley, quien decidió cambiar la medida tras revisar el mandato de prisión preventiva de 18 meses dictada contra Peralta en diciembre del año 2024.

Tras esta decisión, se espera que la fiscal suspendida abandone en las próximas horas el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra recluida.

Elizabeth Peralta afrontará la investigación con comparecencia restringida, la cual se encuentra sujeta a reglas de conducta y deberá pagar una caución económica de 10 mil soles. Sin embargo, la medida puede ser revocada si incumple estas condiciones, según lo establecido en el Código Procesal Penal.

Cabe recordar que la Fiscalía investiga la presunta participación del exconductor de televisión, Andrés Hurtado, en el pago de una supuesta coima que habría entregado el empresario Javier Miu Leí para que la fiscal Elizabeth Peralta interceda y permita la recuperación de barras de oro incautadas por el Ministerio Público en 2020, entre otros dos hechos adicionales.