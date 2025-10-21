La resolución fue registrada el pasado 20 de octubre, abriendo paso a una revisión judicial sobre la legalidad de la medida restrictiva. (Foto: Captura Justicia TV)
La resolución fue registrada el pasado 20 de octubre, abriendo paso a una revisión judicial sobre la legalidad de la medida restrictiva. (Foto: Captura Justicia TV)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional del admitió a trámite el hábeas corpus presentado por el a favor del suboficial PNP Luis Magallanes, investigado por el presunto homicidio calificado contra .

La resolución fue registrada el pasado 20 de octubre, abriendo paso a una revisión judicial sobre la legalidad de la medida restrictiva de libertad dictada en su contra.

LEA TAMBIÉN: Ministro Martínez: “se otorgará apoyo económico a deudos y heridos durante manifestación”

El recurso constitucional busca , dispuesta por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, al considerar que vulnera la Ley N.º 32181, norma que ampara la actuación policial cuando el agente hace uso de su arma reglamentaria en el cumplimiento de sus funciones.

Según la demanda, presentada por el abogado Jesús Poma Zamudio, la resolución judicial que dispuso la detención del suboficial “ignoró de forma expresa” la aplicación de dicha norma, pese a que la defensa la invocó durante la audiencia.

“La ley prohíbe dictar detención preliminar contra miembros activos de la PNP que usan su arma reglamentaria en servicio. Lo correcto hubiese sido dictar medidas menos gravosas, como comparecencia con restricciones”, sostiene el documento.

La Ley 32181, promulgada en 2023, establece la presunción de inocencia y la que intervienen en actos de servicio, siempre que no se acredite abuso o extralimitación.

LEA TAMBIÉN: Reportan 29 heridos civiles tras las protestas en Lima

El hábeas corpus fue interpuesto contra el juez Abel Centeno Estrada, quien dictó la orden de detención, y contra el fiscal Roger Yana Yanqui, integrante de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, que solicitó la medida.

IDL-POL argumenta que la actuación del Ministerio Público , al no reconocer las garantías establecidas para las intervenciones policiales. Según la defensa, esto constituiría un acto inconstitucional que afecta los derechos del suboficial Magallanes.

LEA TAMBIÉN: PJ y Ministerio Público piden más presupuesto para enfrentar inseguridad en el transporte

El caso ha reavivado el debate sobre los alcances y límites del uso de la fuerza por parte de la .

Mientras entidades legales como IDL-POL defienden la aplicación de la Ley 32181 como un mecanismo de protección institucional, sectores de derechos humanos advierten que esta no debe interpretarse como una carta blanca para el uso de la violencia.

En los próximos días, el Poder Judicial deberá evaluar el fondo del recurso y determinar si la detención de Magallanes se ajustó a la ley o si, como sostiene la defensa, se vulneraron sus derechos constitucionales.

TE PUEDE INTERESAR

PNP cuenta con solo 89 patrulleros activos en todo Lima, alerta ministro Tiburcio
Galarreta critica a López Aliaga por pedir la renuncia de Tiburcio y del jefe de la PNP
Jefe de la PNP confirma que policía fue autor del disparo que causó muerte de manifestante

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.