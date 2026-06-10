La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público emitió un pronunciamiento oficial en el que rechazó la detención de dos fiscales ocurrida durante la jornada electoral del pasado 7 de junio en la región Ucayali, cuando intervenían ante el hallazgo de diversas cédulas de votación marcadas.

A través de un comunicado difundido este martes, el máximo órgano de fiscales supremos expresó su “más enérgico rechazo” a la actuación de los efectivos de la Policía Nacional del Perú que intervinieron a los representantes del Ministerio Público mientras ejercían sus funciones en el marco del proceso electoral.

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Según la institución, los fiscales fueron retenidos cuando realizaban diligencias relacionadas con el presunto hallazgo de material electoral irregular. En ese contexto, la Junta de Fiscales Supremos manifestó su solidaridad y respaldo institucional a los magistrados involucrados.

La Junta de Fiscales Supremos rechazó la detención de dos fiscales en Ucayali durante la jornada electoral del 7 de junio. Foto: X.

Asimismo, el Ministerio Público anunció que presentará acciones penales contra los policías que participaron en la intervención, al considerar que habrían actuado sin sustento legal.

En el comunicado, la entidad sostuvo que los fiscales permanecieron privados de su libertad entre las 2:30 p.m. y las 7:00 p.m., por lo que evaluará la presunta comisión del delito de secuestro en agravio de los funcionarios afectados.

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“Condenamos la actitud de estos malos efectivos policiales, contra quienes procederemos a interponer las acciones penales por la presunta comisión del delito de secuestro en agravio a los referidos fiscales, toda vez que los efectivos habrían actuado sin derecho, motivo ni facultad justificada”, manifestó la entidad mediante comunicado.

La Junta de Fiscales Supremos también reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad, la protección de los derechos fundamentales y la preservación de la autonomía e independencia del Ministerio Público, principios que, según indicó, resultan esenciales para el fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho.