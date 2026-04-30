La Contraloría reportó que el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 128 instituciones educativas de Lima no se realiza adecuadamente.

Esta situación afecta a 27,568 estudiantes de inicial y primaria en seis distritos de la capital: Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurigancho, Los Olivos, Independencia y Carabayllo.

A detalle, la falta de prestación del servicio se registró en las modalidades “comida caliente” y “comida lista para el consumo” del PAE.

Desde el inicio del año escolar no se entregan alimentos en la modalidad de “comida caliente” a 12 instituciones educativas de Lima Norte (Carabayllo, Independencia y Los Olivos), lo que afecta a 3,391 estudiantes.

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Estos colegios son Caudevilla y Sol Naciente (Carabayllo); Víctor Raúl Haya de la Torre y Virgen de la Medalla Milagrosa (Independencia); San Martín de Porres, San Antonio de Padua y Virgen de la Puerta (Los Olivos), entre otras.

PAE, el programa que reemplaza a Qaliwarma y Wasi Mikuna. Foto: Midis

Además, se interrumpió el suministro de comida lista para el consumo en 116 colegios de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Lurigancho en desmedro de 24,177 alumnos, a quienes no se les reparte pan y galletas sin bebidas para desayunar.

De esa manera, el PAE resolvió los contratos con las empresas proveedoras debido al incumplimiento del servicio o por causal no atribuible a las partes.

Sin embargo, la Contraloría advirtió que el marco normativo del programa no establece plazos específicos para la adopción de acciones ante eventualidades, como las ocurridas, que permitan garantizar la continuidad del servicio.

La Contraloría resaltó que en la modalidad de atención de “comida caliente” bajo la forma de concesión, la empresa adjudicada es responsable de la adquisición, almacenamiento y preparación diaria, así como de la distribución; mientras que en “lista para el consumo”, el reparto debe realizarse en envases individuales.