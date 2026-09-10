El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), organismo adscrito al Ministerio de la Producción, aprobó una nueva Norma Técnica Peruana (NTP) que establece criterios para la calidad y comercialización de la zanahoria fresca destinada al consumo humano.

Se trata de la NTP 011.711:2026 HORTALIZAS Y PRODUCTOS DERIVADOS. Zanahoria. Requisitos, 1.ª Edición, que incorpora disposiciones sobre las características que debe cumplir el producto, su clasificación, calibre, envasado, etiquetado, transporte y almacenamiento.

La norma busca establecer criterios comunes para los distintos actores de la cadena, de modo que productores, comercializadores y compradores puedan identificar y diferenciar la zanahoria según sus características de calidad.

¿Qué requisitos deberá cumplir la zanahoria?

De acuerdo con la nueva NTP, las zanahorias, independientemente de su categoría, deberán presentarse sanas, limpias y firmes, además de estar libres de materias extrañas, putrefacción, brotes, raíces secundarias y otros deterioros que las hagan no aptas para el consumo.

También deberán encontrarse libres de consistencia leñosa, humedad exterior anormal e indicios de deshidratación. El producto deberá mantener condiciones que le permitan soportar las operaciones de manipulación y transporte y llegar en estado satisfactorio a su destino.

Uno de los principales elementos establecidos por la norma es la clasificación de las zanahorias en tres categorías: Primera, Segunda y Tercera, tomando en cuenta aspectos como apariencia, forma, coloración y la presencia de heridas, magulladuras o fisuras.

Inacal establece nuevos criterios de calidad para la comercialización de zanahoria en Perú. Foto: Andina.

La Categoría Primera comprende zanahorias de calidad superior, enteras, frescas y de forma regular, que además deben estar libres de fisuras, magulladuras, heridas y determinados trastornos fisiológicos.

En la Categoría Segunda se admiten defectos leves de forma o coloración, así como heridas cicatrizadas o producidas durante la manipulación y el lavado, siempre que no afecten la calidad, conservación o presentación del producto.

La Categoría Tercera comprende las zanahorias que no cumplen las condiciones exigidas para las categorías superiores, pero que sí reúnen los requisitos mínimos establecidos para su comercialización.

Esta clasificación establece una referencia común para la selección y valoración del producto, lo que puede facilitar las transacciones entre los diferentes participantes de la cadena.

Dos calibres según la longitud

La norma también contempla la clasificación por calibre. El calibre 1 corresponde a zanahorias con una longitud superior a 15 centímetros, mientras que el calibre 2 comprende aquellas cuya longitud se encuentra entre 11 y 15 centímetros.

En materia de envasado, los recipientes deberán proteger adecuadamente el producto y contener zanahorias homogéneas en aspectos como origen, variedad y calidad.

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Para los productos destinados al consumidor, la NTP establece disposiciones de etiquetado que incluyen información como la identificación del producto, país de origen, contenido neto, lote, fecha de vencimiento o consumo preferente y condiciones de conservación, además de otros datos que correspondan.

Condiciones para transporte y almacenamiento

La norma también incorpora criterios para reducir los daños durante el traslado. En ese sentido, señala que los vehículos utilizados para transportar la zanahoria deberán proteger el producto frente a condiciones ambientales extremas.

Respecto del almacenamiento, la NTP recomienda conservar la zanahoria a temperaturas de entre 0 °C y 5 °C, con una temperatura óptima de conservación de entre 0 °C y 1 °C.

Asimismo, establece recomendaciones relacionadas con la humedad relativa y la circulación del aire para contribuir a mantener las condiciones de calidad del producto.

Bajo condiciones adecuadas de almacenamiento, la norma contempla un periodo previsto de conservación de cuatro a seis meses, dependiendo de las condiciones de manejo y almacenamiento.

Lima y otras regiones productoras

La zanahoria forma parte del abastecimiento de los principales mercados del país y es una de las hortalizas presentes en la alimentación de las familias peruanas.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), entre las principales zonas productoras de zanahoria se encuentran Lima, Apurímac, Áncash, Ayacucho y Junín.

Con la aprobación de la NTP 011.711:2026, Inacal establece referencias técnicas para las distintas etapas vinculadas con la comercialización de zanahoria fresca, desde su selección y clasificación hasta su presentación, manipulación, transporte y conservación.