Nueve de cada diez pacientes con hipertensión arterial pulmonar atendidos en un hospital peruano fueron mujeres, una tendencia que también se observa a nivel internacional, según el registro REVEAL de Estados Unidos, uno de los estudios más grandes realizados sobre esta enfermedad, cerca del 80% de los casos registrados correspondían a mujeres.

Precisamnete, el Ministerio de Salud está próximo a aprobar el nuevo Listado de Enfermedades Raras y Huérfanas, cuya propuesta ya fue sometida a consulta pública y contempla la inclusión de todos los tipos hipertensión arterial pulmonar, informó la presidenta de la organización de pacientes con hipertensión pulmonar Llapan Kallpa, Maritza Rodríguez.

Destacó que esta actualización permitirá a los pacientes contar con un reconocimiento formal de esta condición dentro de las prioridades nacionales para las enfermedades raras, facilitando la planificación de servicios especializados, el fortalecimiento de las rutas de atención, la generación de información epidemiológica y una mejor articulación de las acciones orientadas al diagnóstico y tratamiento oportunos.

Al respecto, la cardióloga especialista en hipertensión pulmonar del Hospital Arzobispo Loayza, Victoria Armas Rodríguez, instó a los médicos a no minimizar los casos de mujeres jóvenes que presentan falta de aire o cansancio frecuente, ya que podrían estar frente a un caso de hipertensión pulmonar, una enfermedad rara que suele confundirse con otros problemas respiratorios.

El nuevo listado de enfermedades huérfanas y raras del Ministerio de Salud incluirá Hipertensión arterial pulmonar. Foto: Getty Images

La especialista advirtió que la enfermedad afecta con mayor frecuencia a las mujeres, sin embargo, muchas veces sus síntomas son desestimados porque se parecen a otras enfermedades más conocidas. Señaló que las personas afectadas suelen presentar falta de aire y cansancio frecuente, molestias que muchas veces se atribuyen al asma, la obesidad u otros problemas respiratorios, fue durante la última jornada del ciclo de charlas organizadas por Llapan Kallpa.

Maritza Rodríguez, destacó que el acceso a tratamientos innovadores para tratar esta enfermedad ha permitido mejorar significativamente la calidad y expectativa de vida de los pacientes.

Recordó que actualmente, con los avances normativos y la asignación de recursos, los médicos pueden solicitar terapias especializadas para sus pacientes. “La normativa permite que los pacientes tengan medicamentos innovadores (...) existe presupuesto para que ustedes como médicos puedan solicitar para sus pacientes”, afirmó.