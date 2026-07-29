La presidenta Keiko Fujimori y altas autoridades del Estado asisten a la ceremonia oficial que reúne a delegaciones militares y policiales. Foto: GEC.
La presidenta Keiko Fujimori y altas autoridades del Estado asisten a la ceremonia oficial que reúne a delegaciones militares y policiales. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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Este miércoles 29 de julio se realiza la tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias en la avenida Brasil, con la presencia de la y las principales autoridades del Estado. La ceremonia comenzó minutos antes de las 10:00 a.m.

La mandataria llegó alrededor de las 10:30 a.m. al estrado de honor, acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaunde Llosa, tras recorrer en una camioneta Jeep el tramo comprendido entre el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil. A su arribo recibió los honores correspondientes que marcan el inicio oficial del Desfile Cívico Militar.

Entre los primeros en llegar estuvieron el .

Minutos después hizo su ingreso el presidente del Senado y del Congreso, Miguel Torres, y posteriormente arribó el , quienes recibieron los honores correspondientes.

Asimismo, se pudo observar la presencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, entre otras autoridades invitadas.

El desarrollo de la jornada, en imágenes:

Presidenta Keiko Fujimori, ya presente en el palco oficial. Foto: GEC.
Presidenta Keiko Fujimori, ya presente en el palco oficial. Foto: GEC.
Elmer Cuba, ministro de Economía, y Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores, presentes en el estrado de honor. Foto: GEC.
Elmer Cuba, ministro de Economía, y Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores, presentes en el estrado de honor. Foto: GEC.
El Regimiento de Caballería Domingo Nieto escoltó a la presidenta Keiko Fujimori. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec.
El Regimiento de Caballería Domingo Nieto escoltó a la presidenta Keiko Fujimori. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec.
La presidenta Keiko Fujimori a su llegada a la avenida Brasil. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
La presidenta Keiko Fujimori a su llegada a la avenida Brasil. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Se hizo presente Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. Foto: Presidencia.
Se hizo presente Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. Foto: Presidencia.
Llegada del presidente del Senado y Congreso de la República, Miguel Torres. Foto: Presidencia.
Llegada del presidente del Senado y Congreso de la República, Miguel Torres. Foto: Presidencia.
Rafael Belaúnde Llosa fue uno de los primeros en llegar del gabinete Galarreta. Foto: Presidencia.
Rafael Belaúnde Llosa fue uno de los primeros en llegar del gabinete Galarreta. Foto: Presidencia.
Cientos de peruanos esperan por el inicio de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, en la avenida Brasil. Foto: Presidencia.
Cientos de peruanos esperan por el inicio de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, en la avenida Brasil. Foto: Presidencia.

Más temprano, la presidenta de la república, .

Estuvo acompañada de los ministros de Defensa, Rafael Belaunde y del Interior, César Astudillo. La ceremonia se desarrolló en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar forma parte de las actividades oficiales por las celebraciones de Fiestas Patrias y congrega a delegaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y diversas instituciones del Estado.

Noticia en desarrollo...

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