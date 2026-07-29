Este miércoles 29 de julio se realiza la tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias en la avenida Brasil, con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori y las principales autoridades del Estado. La ceremonia comenzó minutos antes de las 10:00 a.m.

La mandataria llegó alrededor de las 10:30 a.m. al estrado de honor, acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaunde Llosa, tras recorrer en una camioneta Jeep el tramo comprendido entre el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil. A su arribo recibió los honores correspondientes que marcan el inicio oficial del Desfile Cívico Militar.

Entre los primeros en llegar estuvieron el canciller Carlos Espá; el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y el propio titular de Defensa, Rafael Jorge Belaunde Llosa.

Minutos después hizo su ingreso el presidente del Senado y del Congreso, Miguel Torres, y posteriormente arribó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quienes recibieron los honores correspondientes.

Asimismo, se pudo observar la presencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, entre otras autoridades invitadas.

El desarrollo de la jornada, en imágenes :

Presidenta Keiko Fujimori, ya presente en el palco oficial. Foto: GEC.

Elmer Cuba, ministro de Economía, y Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores, presentes en el estrado de honor. Foto: GEC.

El Regimiento de Caballería Domingo Nieto escoltó a la presidenta Keiko Fujimori. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec.

La presidenta Keiko Fujimori a su llegada a la avenida Brasil. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Se hizo presente Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. Foto: Presidencia.

Llegada del presidente del Senado y Congreso de la República, Miguel Torres. Foto: Presidencia.

Rafael Belaúnde Llosa fue uno de los primeros en llegar del gabinete Galarreta. Foto: Presidencia.

Cientos de peruanos esperan por el inicio de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, en la avenida Brasil. Foto: Presidencia.

Más temprano, la presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, fue reconocida oficialmente como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Estuvo acompañada de los ministros de Defensa, Rafael Belaunde y del Interior, César Astudillo. La ceremonia se desarrolló en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar forma parte de las actividades oficiales por las celebraciones de Fiestas Patrias y congrega a delegaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y diversas instituciones del Estado.

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