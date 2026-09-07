El exsenador Gastón Rodrigo Acurio Velarde falleció a los 95 años. La noticia fue comunicada este lunes 7 de septiembre por su hijo, el chef Gastón Acurio Jaramillo, mediante redes sociales.
El chef destacó la integridad de su padre, su trayectoria política y la forma respetuosa en que defendía sus convicciones, sin recurrir a agravios ni confrontaciones.
“Mi padre acaba de partir. Y todavía me cuesta escribirlo. Lo miro y quisiera volver atrás. Volver a ser niño. Volver a caminar a su lado, tomado de su mano, sin saber entonces que algún día daría cualquier cosa por caminar así una vez más”, se lee en su publicación.
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Gastón Rodrigo Acurio Velarde nació en Cusco el 25 de diciembre de 1930. Fue dirigente y miembro de Acción Popular, senador en tres periodos y ministro de Fomento y Obras Públicas durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry.
En su publicación, el reconocido chef señaló que su padre le inculcó desde niño la importancia de conocer, recorrer y valorar al Perú, una enseñanza que influyó en su posterior carrera gastronómica.
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“Nos mostró el Perú desde niños. Sus caminos, su gente, sus dolores. Nos enseñó a mirar con afecto, a no sentirnos nunca por encima de nadie. Nos enseñó también lo más difícil: lo sencillo. Caminar de la mano. Compartir la mesa. Escuchar sin apuro. Cumplir la palabra. Ser agradecido. Ser leal. Hoy entiendo que ahí estaba su verdadera obra”, dijo.