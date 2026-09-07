El exsenador Gastón Rodrigo Acurio Velarde falleció a los 95 años. La noticia fue comunicada este lunes 7 de septiembre por su hijo, el chef Gastón Acurio Jaramillo, mediante redes sociales.

El chef destacó la integridad de su padre, su trayectoria política y la forma respetuosa en que defendía sus convicciones, sin recurrir a agravios ni confrontaciones.

“Mi padre acaba de partir. Y todavía me cuesta escribirlo. Lo miro y quisiera volver atrás. Volver a ser niño. Volver a caminar a su lado, tomado de su mano, sin saber entonces que algún día daría cualquier cosa por caminar así una vez más”, se lee en su publicación.

Gastón Rodrigo Acurio Velarde nació en Cusco el 25 de diciembre de 1930. Fue dirigente y miembro de Acción Popular, senador en tres periodos y ministro de Fomento y Obras Públicas durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

En su publicación, el reconocido chef señaló que su padre le inculcó desde niño la importancia de conocer, recorrer y valorar al Perú, una enseñanza que influyó en su posterior carrera gastronómica.

“Nos mostró el Perú desde niños. Sus caminos, su gente, sus dolores. Nos enseñó a mirar con afecto, a no sentirnos nunca por encima de nadie. Nos enseñó también lo más difícil: lo sencillo. Caminar de la mano. Compartir la mesa. Escuchar sin apuro. Cumplir la palabra. Ser agradecido. Ser leal. Hoy entiendo que ahí estaba su verdadera obra”, dijo.