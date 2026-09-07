El exsenador y exministro Gastón Acurio Velarde junto a su hijo, el chef Gastón Acurio. (Foto: Archivo GEC)
El exsenador y exministro Gastón Acurio Velarde junto a su hijo, el chef Gastón Acurio. (Foto: Archivo GEC)
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, mediante redes sociales.

, sin recurrir a agravios ni confrontaciones.

“Mi padre acaba de partir. Y todavía me cuesta escribirlo. Lo miro y quisiera volver atrás. Volver a ser niño. Volver a caminar a su lado, tomado de su mano, sin saber entonces que algún día daría cualquier cosa por caminar así una vez más”, se lee en su publicación.

Gastón Rodrigo Acurio Velarde nació en Cusco el 25 de diciembre de 1930. Fue dirigente y miembro de Acción Popular, senador en tres periodos y ministro de Fomento y Obras Públicas durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

En su publicación,

“Nos mostró el Perú desde niños. Sus caminos, su gente, sus dolores. Nos enseñó a mirar con afecto, a no sentirnos nunca por encima de nadie. Nos enseñó también lo más difícil: lo sencillo. Caminar de la mano. Compartir la mesa. Escuchar sin apuro. Cumplir la palabra. Ser agradecido. Ser leal. Hoy entiendo que ahí estaba su verdadera obra”, dijo.

Gastón Acurio Velarde nació en la ciudad del Cusco, el 25 de diciembre de 1930. Foto: Instagram
Gastón Acurio Velarde nació en la ciudad del Cusco, el 25 de diciembre de 1930. Foto: Instagram

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