La Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima), con el respaldo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, lanza su segunda convocatoria para la subasta pública de 27 lotes de terrenos saneados y con servicios básicos para viviendas o proyectos de negocio.

Los predios con alto potencial para proyectos de inversión y desarrollo urbano, están ubicados en distritos estratégicos de Lima Metropolitana, como Carabayllo, La Molina, Santa Rosa, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa, considerados zonas clave para el crecimiento y la expansión de la ciudad.

El proceso se desarrollará bajo la modalidad de martilleo y contempla la adjudicación de lotes con áreas que van desde los 97.5 m2, ubicados en Carabayllo, hasta los 578 m2 en La Molina, con precios base desde S/ 72,654.28 , lo que amplía las posibilidades de inversión.

La jornada se realizará el viernes 6 de marzo de 2026 a las 10:00 a.m. en el Salón Multiuso (4to piso) del Museo Metropolitano de Lima, ubicado en la av. 28 de Julio 800 en el Cercado de Lima.

De esta manera, cientos de familias tendrán la posibilidad de dar un paso decisivo hacia la casa propia, accediendo a terrenos formales y con proyección de desarrollo.

Los interesados podrán adquirir las bases del proceso por un costo de S/ 50, de manera presencial en las oficinas de la entidad municipal, ubicadas en el jirón Cusco N° 286, Cercado de Lima, de lunes a viernes, en los horarios de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. o de manera virtual en la web de la entidad.