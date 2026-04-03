La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) informó que entre ayer y hoy se registró un flujo histórico de más de 141 mil vehículos desplazados desde el norte hacia el sur, marcando un récord en el tránsito por la Panamericana Sur.

Explicó que ello se produjo en el marco del Plan Semana Santa y como parte del cierre del Plan Verano 2026, que se dispuso para facilitar el desplazamiento de vehiculos durante el fin de semana largo.

No obstante, detalló que en horas de la tarde del miércoles 1 de abril se produjo una alta congestión en la vía de retorno (sentido sur a norte), debido a la disposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que restringió el tránsito de camiones en la Carretera Central por Semana Santa.

“Esta medida motivó que diversas empresas logísticas optaran por la Panamericana Sur como ruta alterna, incluso para el traslado de carga pesada hacia el sur del país”, acotó.

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Agregó que como consecuencia, se evidenció un incremento inusual y desproporcionado de vehículos de carga pesada retornando a Lima.

Fotos: Diana Marcelo/ @photo.gec

Frente a esta situación, EMAPE exhortó a las empresas de transporte pesado a circular en horario nocturno. Asimismo, advirtió que aquellas unidades que no cumplan con las disposiciones serán sancionadas, considerando que el periodo de marcha blanca ya concluyó.

Cabe recordar que Jorge Nieto, el candidato del Partido del Buen Gobierno, llegó miércoles 01 de abril alrededor de las 9pm al debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que inició 8 p.m.

A través de un comunicado, el Partido del Buen Gobierno denunció ante la opinión pública hechos que según ellos impedían el libre tránsito del candidato presidencial hacia el lugar donde se desarrollará el debate presidencial.

Despues , Nieto se excusó.“Pido disculpas por mi tardanza. La Panamericanaha sido bloqueadapor militantes de Renovación Popular (...) y yo todo el año vivo en un đistrito del Sur”,señaló.