El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó el cierre vehicular del Centro Histórico de Lima para este sábado 27 de junio. Foto: Pexels
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó el cierre vehicular del Centro Histórico de Lima para este sábado 27 de junio. Foto: Pexels
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Redacción Gestión
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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó el cierre vehicular del Centro Histórico de Lima para este sábado 27 de junio, en el marco de la movilización convocada por el partido Juntos por el Perú.

Según informó el burgomaestre, la medida tiene como objetivo evitar incidentes y proteger a los transeúntes, la infraestructura urbana y la actividad comercial en la zona.

“Se ha tomado la decisión de realizar el cierre, básicamente para el día sábado. Estamos evaluando las horas y el momento en que se pueda levantar, porque genera incomodidad, pero mientras esto continúe, vamos a seguir adoptando medidas para proteger la integridad física de las personas, el patrimonio, los comercios y la infraestructura”, señaló Reggiardo durante la entrega de obras de rehabilitación en la avenida Aviación, en La Victoria.

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Cabe señalar que, el alcalde capitalino descartó que estas medidas afecten el desarrollo de la Marcha del Orgullo, convocada también para el sábado 27 a las 3:00 p.m. en la avenida de la Peruanidad, en Jesús María. En esa línea, indicó que la comuna aún evalúa los horarios del cierre vehicular y que se brindarán mayores detalles en las próximas horas.

Congestión vehicular en las calles de Lima. Créditos: Pexels
Congestión vehicular en las calles de Lima. Créditos: Pexels

Convocan nuevas marchas

, señalando que se realizará “en el marco de la ley y de los derechos constitucionales”.

Durante una conferencia de prensa, y evitar, según dijo, “cinco años más de captura de la democracia y de las instituciones”.

Asimismo, convocó a lo que denominó una “resistencia democrática” en las regiones y en todo el país, al no reconocer un eventual gobierno de la candidata Keiko Fujimori.

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