Con la llegada del Año Nuevo 2026, varios distritos de Lima han activado estrictas medidas de control para evitar el uso y la comercialización de pirotécnicos, una práctica asociada a incendios, contaminación sonora y afectación a poblaciones vulnerables.

Miraflores, San Isidro y Jesús María encabezan la lista de jurisdicciones con sanciones económicas que pueden superar los S/ 15,000.

Miraflores: multas de hasta más de 3 UIT

La Municipalidad de Miraflores mantiene una de las normativas más severas. La venta y manipulación de pirotécnicos está totalmente prohibida y puede ser sancionada con multas que superan las 3 UIT, es decir, más de S/ 16,000, dependiendo de la gravedad de la infracción.

El uso de fuegos artificiales en espacios públicos se sanciona con 1 UIT, mientras que el consumo de alcohol en parques, calles y zonas de la Costa Verde también acarrea una multa equivalente. El distrito ha desplegado operativos conjuntos con la Policía Nacional, fiscalizadores municipales y drones con mensajes preventivos para reforzar el cumplimiento de la norma.

La comuna sostiene que la medida busca proteger a personas con autismo, adultos mayores y mascotas, que representan una proporción significativa de los hogares del distrito.

San Isidro: sanciones por almacenar y manipular pirotécnicos

En San Isidro, la Ordenanza N.° 531 establece multas diferenciadas según la infracción. Guardar o vender cohetes, petardos u otros productos no permitidos puede ser sancionado con el 50% de una UIT, mientras que el uso o manipulación de pirotécnicos en locales o ambientes cerrados —públicos o privados— se castiga con una multa de 2 UIT.

La municipalidad ha reforzado su campaña “Dile NO a la pirotecnia”, apelando a la conciencia ciudadana sobre el impacto del ruido excesivo en niños, personas con trastornos del espectro autista, adultos mayores y animales.

Jesús María: multa única de S/ 5,350

En el caso de Jesús María, la Ordenanza N.° 642 prohíbe el uso y la venta de material pirotécnico sin autorización. Quienes incumplan esta disposición se exponen a una multa de S/ 5,350, equivalente a 4 UIT.

La municipalidad advirtió que la restricción se mantendrá durante las celebraciones de fin de año, con operativos de fiscalización orientados a prevenir incendios y situaciones de riesgo para los vecinos.

Llamado a celebraciones responsables

Las autoridades de los tres distritos coinciden en que las restricciones no buscan limitar las celebraciones, sino promover un Año Nuevo más seguro y respetuoso.

Además de las multas, los municipios han anunciado campañas de sensibilización y controles permanentes durante las horas previas y posteriores al cambio de año.