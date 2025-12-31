Con motivo del feriado por Año Nuevo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios de transporte público autorizados funcionarán con horarios especiales este jueves 1 de enero de 2026, por lo que recomendó a los usuarios planificar con anticipación sus desplazamientos.

De acuerdo con la entidad, el transporte regular de buses circulará desde las 4:30 a.m. hasta la medianoche, en función de la demanda del servicio. En tanto, los taxis formales autorizados atenderán de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día.

Los corredores complementarios operarán entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m., manteniendo sus recorridos habituales, mientras que el servicio Aerodirecto continuará funcionando en sus rutas y horarios regulares.

Respecto al sistema ferroviario, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao atenderá desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p.m., con intervalos de paso que oscilarán entre 7.5 y 15 minutos, según la franja horaria. Por su parte, la Línea 2 operará con normalidad, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Cambios en el Metropolitano

La ATU precisó que el Metropolitano aplicará modificaciones desde el miércoles 31 de diciembre. Ese día, los servicios Super Expreso, Super Expreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán operaciones al mediodía, mientras que los demás servicios —regulares, expresos y alimentadores— mantendrán sus horarios habituales.

Para el jueves 1 de enero, los servicios regulares A, B y C atenderán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., y el Expreso 5 operará de 6:00 a. m. a 8:00 p.m. En tanto, los buses alimentadores circularán hasta las 11:00 p.m.

Finalmente, la ATU indicó que el viernes 2 de enero, declarado día no laborable para el sector público, así como el sábado 3 y domingo 4 de enero, el transporte público funcionará con total normalidad en Lima y Callao.