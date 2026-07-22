Las próximas elecciones regionales y municipales están revelando una preocupante constante: cada vez son más frecuentes las candidaturas que, sin violar abiertamente la ley, encuentran la manera de eludir su espíritu. Son, fundamentalmente, sacadas de vuelta a las reglas que buscan preservar la alternancia.

El caso más reciente es el de Rafael López Aliaga. El JNE despejó el camino para que el líder de Renovación Popular postule como teniente alcalde de Lima, pese a haber sido proclamado senador electo. Ello porque, según la entidad, al interpretar que “la sola elección y proclamación” como senador “activa el impedimento previsto” en el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales (LEM) “implicaría extender una restricción del derecho a ser elegido a una situación que la norma no contempla expresamente.

Puede tratarse de una interpretación jurídicamente defendible, pero abre un precedente riesgoso: convierte una restricción diseñada en un obstáculo fácilmente evitable. Si basta con no juramentar para competir por otro cargo, la prohibición pierde buena parte de su eficacia.

La misma lógica aparece en Magdalena. Francis Allison dejará la alcaldía para intentar llegar a la Municipalidad de Lima, mientras su esposa, Carla Robbiano, busca sucederlo en el distrito. Nadie discute que los vecinos tendrán la última palabra en las urnas. El problema es otro: cuando una gestión pretende prolongarse a través de un familiar directo, la alternancia deja de ser un principio institucional relevante. Recordemos que la democracia exige competencia real y renovación del poder.

Más inquietante resulta el caso de la familia Iñigo, detallada por Cuarto Poder. Mientras el Ministerio Público investiga al actual alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo, él y su entorno familiar buscan controlar simultáneamente las alcaldías de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

Fuera de Lima el panorama es aún más delicado. En Pataz proliferan candidatos con sentencias, denuncias o vínculos con la minería informal en una provincia asediada por el crimen organizado. A nivel nacional, una investigación de La República reveló que uno de cada cuatro candidatos a gobernador regional registra sentencias declaradas ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Las instituciones encargadas de prevenir estos escenarios han mostrado demasiadas limitaciones. Cuando la ley es burlada sin romperse y los filtros políticos fracasan, queda un último dique de contención: el voto ciudadano. En octubre, el voto será también un juicio sobre quienes pretenden convertir las reglas en simples obstáculos que pueden rodearse. La peor sacada de vuelta a la ley sería premiarla en las urnas.