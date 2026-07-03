Los problemas que va a enfrentar el nuevo Gobierno no son pocos. En muchas dependencias y organismos públicos se paralizan permisos, proyectos, obras, o acciones, solo y nada más que por corrupción. Foto: Andina/ Referencial.
Los problemas que va a enfrentar el nuevo Gobierno no son pocos. En muchas dependencias y organismos públicos se paralizan permisos, proyectos, obras, o acciones, solo y nada más que por corrupción. Foto: Andina/ Referencial.
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Enrique Castillo
Enrique Castillo

Los nuevos gobiernos siempre generan expectativas que se sustentan en los pendientes que deja el Gobierno saliente, las necesidades de la población y de los sectores, y las promesas que el partido ganador y su candidato o candidata prodigaron durante toda la campaña.

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