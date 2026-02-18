Hace pocas semanas se llevó a cabo la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (Davos 2026) a la que asistieron cerca de 3,000 participantes de más de 130 países, incluidos más de 60 jefes de Estado y más de 800 CEOs. Es el principal espacio global donde se discuten los grandes desafíos económicos, tecnológicos y geopolíticos de nuestro tiempo.

Quiero compartir cinco aprendizajes que pueden ser útiles para nuestro país:

IA, IA, IA: Fue, por lejos, la palabra más repetida. La inteligencia artificial (IA) es vista como un amplificador cognitivo que seguirá expandiéndose rápidamente. Larry Fink, CEO de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo mencionó que los mayores ganadores no serán necesariamente quienes creen la tecnología, sino quienes logren difundir la IA más rápido y de manera más amplia en sus economías. Para los mercados emergentes, incluyendo el Perú, esto representa una oportunidad concreta, pero no automática.

La aceptación social importa. Satya Nadella, CEO de Microsoft, advirtió que se puede perder la aceptación social para usar energía en IA si no se utiliza la IA para resolver problemas sociales. En esa línea, Bill Gates anunció un trabajo conjunto entre Gates Foundation y OpenAI por US$ 50 millones para desplegar IA en 1,000 centros de atención primaria de salud en África para el 2028, comenzando en Ruanda.

Una oportunidad extraordinaria para el Perú con los minerales: El país tiene frente a sí una oportunidad fabulosa gracias a la IA y la transición energética, las cuales son intensivas en minerales. Meta, por ejemplo, está construyendo un Data Center del tamaño de Manhattan. Tenemos la segunda reserva de cobre más grande de mundo, una enorme oportunidad.

Sesión «Rompiendo el techo de crecimiento de América Latina» con Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de México; Gillian R. Tett, rectora del King's College de la Universidad de Cambridge (Reino Unido); James Scriven, director ejecutivo de BID Invest; Juan Carlos Mora, director ejecutivo de Bancolombia; Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú; Simone Tebet, ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil; en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2026 en Davos-Klosters, Suiza, el 21 de enero del 2026.

Sentido de urgencia: Las ventajas no son eternas. ¿Podría ocurrir que en 30 años en Davos se anuncie que se descubrieron materiales sintéticos que pueden reemplazar algunas propiedades del cobre? Debemos aprender del boom del guano, que luego fue reemplazado por los fertilizantes sintéticos. Tenemos un sentido de urgencia de aprovechar esta oportunidad ahora.

La energía es fundamental: Se comentó que una de las correlaciones más fuertes con el PBI en el futuro podría ser el precio de la energía. Energía barata y confiable es competitividad. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, explicó que la IA es como una torta de distintas capas, y la primera capa es la energía. Esa energía requiere ser transportada: se estima que al 2035 se requerirán más de 60 millones de kilómetros de líneas de transmisión, el equivalente a ir 150 veces de la tierra a la Luna. Esas líneas de transmisión están llenas de minerales, otra enorme oportunidad para Perú.

Bonus: No es necesario estar de acuerdo en todo para trabajar juntos. Lo urgente es identificar los puntos y retos que nos unen, aun cuando existan otros desacuerdos, y construir desde ahí.

En resumen: Las grandes tendencias globales, y el azar de la historia, ofrecen grandes oportunidades para el Perú. Depende de nosotros trabajar de manera conjunta para aprovecharlas y convertirlas en crecimiento y desarrollo.