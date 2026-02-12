La bolsa de Wall Street cerró este jueves 12 de febrero en rojo, con el indicador selectivo S&P en caída por tercer día consecutivo al resurgir el temor por el impacto negativo del avance de la inteligencia artificial (IA) en el sector negocios.

Al cierre de la jornada, el Dow Jones bajó 1.34% y terminó con 49.451 puntos. En tanto, el S&P 500 cedió 1.57%, hasta los 6.832 puntos y Nasdaq bajó 2.04%, hasta los 22.597 puntos.

El Dow Jones cerró a la baja por una caída del 12% en las acciones de Cisco Systems, luego de que el fabricante de hardware publicara unas previsiones para este trimestre peores de las que esperaban los analistas.

El mercado está preocupado por el impacto negativo del desarrollo de la IA, la cual podría alterar los modelos de negocios de industrias y aumentar el desempleo en Estados Unidos, según medios especializados.

“La IA, que era lo único que impulsaba estas acciones a alturas parabólicas y a múltiplos que se volvían extremos (...) es ahora es lo único que las está frenando”, dijo a CNBC el analista Jay Woods, de Freedom Capital Markets.

Cabe recordar que este viernes 13 de febrero se presentarán los datos de inflación, que se espera que muestren una desaceleración del crecimiento de los precios.

Elaborado con información de EFE.