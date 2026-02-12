Wall Street cierra en rojo. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Wall Street cierra en rojo.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

por el impacto negativo del avance de la inteligencia artificial (IA) en el sector negocios.

Al cierre de la jornada, el Dow Jones bajó 1.34% y terminó con 49.451 puntos. En tanto, el S&P 500 cedió 1.57%, hasta los 6.832 puntos y Nasdaq bajó 2.04%, hasta los 22.597 puntos.

luego de que el fabricante de hardware publicara unas previsiones para este trimestre peores de las que esperaban los analistas.

LEA TAMBIÉN: Dólar anota su mayor alza desde mayo tras anuncio de Kevin Warsh para la Fed

El mercado está preocupado por el impacto negativo del desarrollo de la IA, la cual podría alterar los modelos de negocios de industrias y aumentar el desempleo en Estados Unidos, según medios especializados.

“La IA, que era lo único que impulsaba estas acciones a alturas parabólicas y a múltiplos que se volvían extremos (...) es ahora es lo único que las está frenando”, dijo a CNBC el analista Jay Woods, de Freedom Capital Markets.

LEA TAMBIÉN: Calma de Wall Street se desvanece por Groenlandia y Japón

Cabe recordar que este viernes 13 de febrero

Elaborado con información de EFE.

El mercado está preocupado por el impacto negativo del desarrollo de la IA, la cual podría alterar los modelos de negocios de industrias y aumentar el desempleo en Estados Unidos.
El mercado está preocupado por el impacto negativo del desarrollo de la IA, la cual podría alterar los modelos de negocios de industrias y aumentar el desempleo en Estados Unidos. Foto: The New York Stock Exchange.

