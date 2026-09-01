El 48% de los latinos considera que alcanzar el “sueño americano” es más difícil ahora que para sus padres. Foto: EFE.
El 48% de los latinos considera que alcanzar el “sueño americano” es más difícil ahora que para sus padres. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Solo el 20% de los considera que ha alcanzado el denominado “sueño americano”, mientras que un 18% cree que está fuera de su alcance y 27% sostiene que este concepto ya no existe, según una encuesta del Pew Research Center publicada este martes.

La Encuesta Nacional de Latinos fue realizada por correo a 8,046 adultos en Estados Unidos, incluidos 4,923 hispanos. Los resultados muestran una percepción crítica sobre la posibilidad de alcanzar el tradicional “sueño americano”, aunque también reflejan expectativas positivas sobre la evolución económica y el bienestar de las nuevas generaciones.

, mientras que 35% cree que la dificultad se mantiene en niveles similares.

Mayor pesimismo entre latinos nacidos en EE.UU.

El mayor nivel de pesimismo se registra entre los latinos nacidos en Estados Unidos. El 52% de quienes pertenecen a la tercera generación o posteriores considera que alcanzar el sueño americano es más difícil que para sus padres. Entre los latinos de segunda generación, esta proporción llega al 44%.

Pese a ello, la mayoría de los encuestados coincide en que los principales factores para alcanzar el sueño americano son “el trabajo duro, la motivación y el acceso a las oportunidades adecuadas”, por encima de elementos como “la suerte y el azar”.

El 48% de los latinos considera que alcanzar el “sueño americano” es más difícil ahora que para sus padres. Foto: EFE.
El 48% de los latinos considera que alcanzar el “sueño americano” es más difícil ahora que para sus padres. Foto: EFE.

Entre la población no hispana, la percepción es algo más favorable. El 28% afirma estar viviendo el sueño americano y 29% considera que se encuentra en camino de alcanzarlo. En tanto, 19% cree que es inalcanzable y 23% señala que este concepto no existe.

Latinos mantienen expectativas sobre las nuevas generaciones

A pesar de las dificultades percibidas, los latinos muestran mayor optimismo al evaluar su situación frente a la de sus padres y las perspectivas de sus hijos.

El 57% afirma que actualmente tiene un nivel de vida superior al que tenían sus padres cuando tenían su misma edad. Asimismo, 53% confía en que sus hijos tendrán una mejor situación.

La percepción es todavía más positiva entre los latinos inmigrantes: siete de cada diez consideran que viven mejor que sus progenitores. Entre los latinos nacidos en Estados Unidos, esta proporción se reduce al 49%.

La encuesta también muestra que el “sueño americano” no tiene una única definición para los latinos. El 59% lo relaciona principalmente con la situación económica, mientras que 39% lo vincula con mejorar las condiciones de vida de sus familias. Otro 18% lo asocia con “la libertad o sentirse libre”.

Encuesta se realiza en medio de políticas migratorias

Los resultados se conocen en un contexto marcado por las .

En julio, más de y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la cifra mensual más alta registrada durante el segundo mandato de Trump.

Con información de EFE.

Síguenos en YouTube Perú

TE PUEDE INTERESAR

Atención, ICE aumenta detenciones en aeropuertos de EE.UU.: qué extranjeros podrían ser afectados
Estados demandan a Trump por condicionar los fondos de emergencia a la colaboración con ICE
Latinos aportan US$ 4.4 billones a la economía de EE.UU. y ya equivalen al cuarto PBI global
Fondos no reclamados: el beneficio oficial que miles de latinos están perdiendo cada año en Estados Unidos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.