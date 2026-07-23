Operadores en la Bolsa de Nueva York. Foto: Michael Nagle/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Una de las apuestas más duraderas en el mercado cambiario atraviesa su mejor momento en décadas, gracias a una volatilidad inesperadamente baja en los mercados financieros, que está llevando a los inversionistas a reforzar las operaciones de carry trade.

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